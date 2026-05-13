Ziraat Türkiye Kupası
İBB'den Trabzonspor'a engel

İBB'den Trabzonspor'a engel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminde kulübe tahsis edilen Kartal arazisi projesinin iptali için İstanbul Büyükşehir Belediyesi dava açtı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 06:50
İBB'den Trabzonspor'a engel

Trabzonspor'un sporcu giderlerini karşılamak ve kulübü ekonomik olarak düzlüğe çıkarmak amacıyla planladığı Kartal tesis projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) açtığı davayla durdurulma noktasına geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde kulübe tahsis edilen yaklaşık 12 bin 500 metrekarelik alan için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınsa da İBB yönetimi "trafik yoğunluğu" bahanesiyle projeyi yargıya taşıdı. Tesisin inşasının sekteye uğramasıyla birlikte gözler, 4 ay önce asılan ilanla başlayan yargı sürecine çevrildi. Bordo-mavili camia, projenin önündeki bu engellemeye sert tepki gösteriyor.

TARAFTARDAN İBB'YE TEPKİ

İBB yönetiminin tavrına karşı ayağa kalkan Trabzonspor taraftarları, projenin engellenmesini "siyasi bir hamle" olarak nitelendiriyor. Bir taraftar, "İBB'nin mahkemeye başvurması etik değil. Trabzonspor olduğu için bunu yapıyorlar, diğer takımlara olsa böyle bir uygulama yapmazlardı" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bir diğer futbolsever ise "Devletin verdiğini şahıslar alamaz. Başkanımızın ve kulübümüzün sonuna kadar arkasındayız" ifadesini kullandı.

BAŞKAN DOĞAN: HAYATİ ÖNEMDE

Başkan Ertuğrul Doğan, spor kulüplerinin mali yapılarının sürdürülebilirliği için bu tür projelerin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Gelirler belli olduğu için kulüplerin bu tip projelere ihtiyacı var. Şu anda taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyoruz ancak bunun bir sınırı var. UEFA artık sportif gelir istiyor" ifadelerini kullandı. Kulübün ekonomik dengesinin korunması gerektiğini belirten Doğan, "Rakiplerimiz stadında yıllık 100 milyon euro gelir sağlarken biz eksi 5 milyon euro yapıyoruz. Trabzonspor'u bir şekilde ayakta tutmamız gerekiyor" sözleriyle projeye olan ihtiyacı aktardı.

MİLYONLARIN GÖZÜ MAHKEMEDE

Camia, kulübün geleceğini doğrudan etkileyecek olan bu projenin önündeki hukuki engellerin bir an önce aşılmasını bekliyor. Milyonlarca taraftarın ve kulüp yönetiminin dikkati mahkemeden çıkacak karara kilitlenmiş durumda.

