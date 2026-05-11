Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Hedef 10. zafer

Bordo-mavililer, Süper Lig’de üçüncü sırayı garantilerken Beşiktaş zaferiyle de sevindi. Karadeniz devinde artık tek hedef Türkiye Kupası’ndaki 10. şampiyonluk olarak belirlendi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunu üçüncü sırada tamamlayan Trabzonspor'da gözler artık Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Kupada şampiyonluk hedefleyen bordo-mavililer, tarihindeki 10'uncu zaferini yaşamak istiyor. 13 Mayıs Çarşamba akşamı yarı finalde Gençlerbirliği'ne konuk olacak Karadeniz devi, ilk etapta finale yükselmeyi amaçlıyor. Bordo-mavililer finale çıkarsa Konyaspor'la oynayacak. Bordomavililer, kupayı müzesine götürerek hem sezonu kupa ile taçlandırmak hem de Avrupa Ligi planlamasında büyük bir zaman avantajı elde etmek istiyor.

AVRUPA LİGİ'Nİ BELİRLEYECEK

Kupanın kazanılıp kazanılmaması, Trabzonspor'un önümüzdeki yaz transfer dönemini ve kamp programını da doğrudan etkileyecek. Trabzonspor sezonu kupayla tamamlarsa, Avrupa Ligi'ne direkt olarak Play-Off turundan katılacak. Play-Off maçlarının ağustos ayının sonunda oynanacak olması, Fırtına'ya hem nokta atışı transferler yapmak hem de yeni sezona eksiksiz hazırlanmak için geniş bir süre tanıyacak. Kupanın kaybedildiği senaryoda ise bordo-mavililer, lig üçüncüsü olarak Avrupa Ligi macerasına 2. ön eleme turundan başlamak zorunda kalacak.

AVRUPA LİGİ İÇİN ÖNEMLİ

Ülkemizi gelecek sezon Avrupa Ligi'nde temsil edecek Trabzonspor'un hangi turdan başlayacağı Ziraat Türkiye Kupası ile şekillenecek. Eğer kupa kazanılmazsa 2. Ön eleme turundan başlayacak Fırtına, ilk maçlarını Dünya Kupası finalinden sadece 4 gün sonra 23 Temmuz'da oynayacak. Trabzonspor'u; 2. ön eleme, 3. ön eleme ve Play-Off aşamaları olmak üzere toplamda 6 maçlık yoğun bir fikstür bekleyecek.

TEKKE'NİN KUPA PLANI

Teknik Direktör Fatih Tekke futbolculuğu döneminde bordo-mavili takımla iki kez Türkiye Kupası kazandı. Tekke, şimdi teknik direktör olarak da Trabzonspor'a kupa kazandırmayı amaçlıyor. Aynı zamanda 48 yaşındaki çalıştırıcı teknik direktörlük kariyerinde ilk kupasına uzanmayı hedefliyor.

