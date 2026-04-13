Trabzon hava yolları

Trabzonspor, Süper Lig'de kafa golleriyle sonuca gitmeye devam ediyor. Bu sezon Fırtına'nın hücumdaki en büyük kozlarından biri olan hava topları Alanyaspor deplasmanında da kendini gösterdi. Bordomavili takımı 2025-2026 sezonunda sadece Süper Lig'de değil, Avrupa'nın en büyük 10 büyük liginde en fazla kafa golü atan takım olmayı başardı. Karadeniz devi, Hollanda'da şampiyonluğu garantileyen PSV Eindhoven'ı (18 gol) geride bıraktı.

Önceki gün deplasmanda oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan Alanyaspor maçında ağları yine havadan sarsan bordo- mavililer, bu alandaki toplam gol sayısını 19'a yükselterek ulaşılması güç bir rekora koşuyor. Ayrıca şu ana kadar ligde toplamda 56 gol atmayı başaran Trabzonspor, toplamda attığı 19 kafa golüyle neredeyse her üç golden birisini havadan atmayı başardı. Fatih Tekke ve öğrencilerinin bu sezon attığı gollerin yüzde 34'ü kafayla geldi.