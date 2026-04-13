Onuachu üzüntüsü

Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Paul Onuachu'yu aradı. Ligde 25 maçta 22 gol atan Nijeryalı yıldız takımın en önemli isimlerinden biri konumunda. Fırtına, Onuachu'nun olmadığı 4 maçta 1 kez kazanırken 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı, 7 puan yitirdi.
Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 06:50
