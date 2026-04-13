G.Saray’a jet yanıt

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 06:50
Alanyaspor beraberliği sonrası sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı oyuncuların idmanda güldüğü fotoğrafları paylaşıp Trabzonspor'a gönderme yapan Galatasaray'a jet yanıt geldi. Bordomavili kulüp, G.Saray'ın Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Oulai'nin gülerek verdiği bir pozu paylaşarak 'Limited edition' yazısıyla sarı-kırmızılılara mesaj yolladı.