Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler bordo-mavili takımın Alanyaspor deplasmanında aldığı beraberliği manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde: Taka: Onuachu yoksa kahır var, Sonnokta: Fırtına bu kez esemedi, Günebakış: Oldu mu şimdi?
Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 06:50
