Ziraat Türkiye Kupası
Onuachu zirvede tek başına! Osimhen, Icardi ve Talisca'yı geride bıraktı

Onuachu zirvede tek başına! Osimhen, Icardi ve Talisca'yı geride bıraktı

22 golle açık ara zirvede yer alan Onuachu; Osimhen, Icardi ve Talisca’nın yer aldığı elit golcüler listesinde bir numarada. Nijeryalı yıldız, Fırtına’yı coşturdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 Perşembe 06:50
Onuachu zirvede tek başına! Osimhen, Icardi ve Talisca'yı geride bıraktı

Trendyol Süper Lig genelinde oluşan son "Gol Beklentisi (xG) ile Atılan Gol" istatistikleri, Trabzonspor'un hücum hattındaki durdurulamaz gücünü ve Paul Onuachu'nun ligi nasıl domine ettiğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Osimhen, Icardi ve Talisca gibi yıldızlarının yer aldığı elit golcüler listesinde zirvenin tek ve tartışmasız sahibi Onuachu oldu. Listenin zirvesinde yer alan Nijeryalı dev forvet, rakiplerine hem pozisyona girme hem de bitiricilik konusunda adeta fark attı. Onuachu, 15.88'lik gol beklentisinden tam 22 gol çıkararak sadece ligin en çok pozisyona giren oyuncusu olmakla kalmadı; aynı zamanda girdiği pozisyonları gole çevirme yüzdesiyle Osimhen ve Icardi gibi isimleri açık ara geride bıraktı.

ERNEST MUÇI DE LİSTEYE GİRİŞ YAPTI

Bordo-mavililerin hücumdaki yüksek verimliliği sadece Onuachu ile sınırlı kalmadı. Süper Lig'in en tehlikeli hücumcuları listesine 11. sıradan giriş yapan Ernest Muçi, 7.34'lük beklentiden 10 gol üretti. Trabzon, yakaladığı fırsatları rakip ağlara gönderme konusunda ligin en iyi takımı olurken, Onuachu, Muçi ve Augusto bu alanda ön plana çıkan isimler olmayı başardı. Trendyol Süper Lig'de gol krallığında ilk sırada yer alan Onuachu, 63 puanla zirve yarışı veren Trabzonspor'a attığı gollerle önemli puanlar kazandırdı. Fırtına, Nijeryalı santrforunun gol attığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 43 puanı hanesine yazdırdı.

GOL GÜVENCESİ

Paul Onuachu, bordo-mavili formayı giydiği 2 sezondaki 53 maçta 41 gol atarak takımının "gol güvencesi" oldu. Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği 2023- 24 sezonunda gösterdiği mücadeleyle iz bırakan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı santrfor, ilk sezonunda ligde 21 maçta 15 gol kaydederken bu sezon 25 karşılaşmada 22 kez tabelayı değiştirerek daha iyi performans sergiledi. Türkiye Kupaları ve Süper Lig'de bordo-mavili takım formasıyla 53 müsabakaya çıkan 2,01 boyundaki forvet, 41 golle takımına gol yollarında önemli katkı sağladı.

DERBİLERİ BOŞ GEÇMEDİ

Onuachu, 2 sezonda Fenerbahçe, Beşiktaş ve G.Saray'ı boş geçmedi. 31 yaşındaki yıldız, ligde F.Bahçe'ye karşı forma giydiği 3 maçta 2, Beşiktaş'a da 1 gol attı. 2.01'lik yıldız, son Galatasaray derbisinde de fileleri havalandırarak 2-1'lik galibiyette önemli rol oynadı.

