CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor İkinci yarının lideri

Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısında 28 puan toplayan Trabzonspor, bu dönemin lideri oldu. Aynı dönemde bir maçı eksik Galatasaray 22, Fenerbahçe ise 24 puan aldı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 06:51
Fırtına, Trendyol Süper Lig'in 28 haftasını 63 puanla 3. sırada tamamladı. Karadeniz devi, ligin ikinci yarısının puan tablosuna bakıldığında ise en çok puan toplayan takım olarak öne çıktı. Bordo-mavililer, ligin ilk yarısını 17 maç sonunda 35 puanla tamamlarken, ikinci devrede ise 28 puanı hanesine yazdırdı. Sezonun İlk yarısını 42 puanla lider tamamlayan Galatasaray, ikinci devrede bir maç eksiği ile 22 puan alarak 64 puan kazandı. Averajla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ise ikinci devrede 24 puanı hanesine yazdırıp puanını 63 yaptı. Fırtına ikinci yarıda 11 maçta 28 puan toplayarak puanını 63'e yükseltti ve ikinci yarının en başarılı takımı oldu.

YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Bordo mavili takım, şampiyonluk yarışındaki iddiasını son ana kadar taşımayı hedefliyor. Ligde 6 maç üst üste kazanan Fatih Tekke'nin öğrencileri, deplasmanda oynanacak Alanyaspor müsabakasından da galip ayrılıp seriyi YENI KRAL

7'ye çıkarmak istiyor.

TAM 106 GÜNDÜR YENİLMİYOR

Karadeniz devi, ligde son deplasman yenilgisini 106 gün önce Gençlerbirliği karşısında 4-3'lük sonuçla aldı. İlk yarının son haftasında gelen bu skorun ardından Fırtına, son 6 dış saha maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Bordo-mavililer, son 4 deplasman maçından galibiyetle ayrıldı.

SERİ YEDİ MAÇA YÜKSELEBİLİR

Galatasaray galibiyetiyle ligde 161 hafta sonra art arda 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, Alanyaspor'u da mağlup ederek seriyi 7 maça çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı ile şampiyonluk yaşadığı 2021-22 sezonunun 8 ile 15. haftaları arasındaki 8 maç art arda kazanmıştı.

2021'DEN SONRA İLK KEZ YAPTI

Form grafiğini son haftalarda yukarı çeken Trabzonspor, Galatasaray galibiyetiyle birlikte üst üste altıncı maçını kazandı. Bordo- mavililer, en son Ekim- Aralık 2021 döneminde yakaladığı 8 maçlık serinin ardından ilk kez 6 maçlık galibiyet serisine ulaştı.

TARİHE GEÇEN BAŞARILI SEZON

Fırtına, Süper Lig tarihinde 28'inci hafta maçları sonrası 63 ve üzeri puana ulaştığı dördüncü sezonunu yaşıyor. Daha önce 1995/96 sezonunda 70, 2021/22 sezonunda 67 ve 2010/11 sezonunda 66 puana ulaşan bordo-mavililer, bu sezon da zirve yarışının en güçlü adaylarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

İran savaşında 40. günde ateşkes: Trump İran'ın 10 şartına karşılık tek şart sundu | Tahran zafer ilan etti
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
