Gözler Alanya sınavına döndü

Cumartesi Alanya'ya konuk olacak şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, dış sahadaki başarılı sonuçlarıyla da dikkati çekiyor. Ligde 28 haftada topladığı 63 puanla bir maçı eksik lider G.Saray'ın 1 puan, aynı puana sahip F.Bahçe'nin de averajla gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, dış sahada ise 32 puan ile en fazla puan toplayan takım konumunda. Karadeniz devi, cumartesi günü Alanyaspor karşısında dış sahadaki başarısını sürdürmeyi planlıyor.

İÇ SAHADAN DAHA FAZLA TOPLADI

Fırtına, ligde deplasmanda oynadığı 14 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 32 puan elde etti. İç sahada ise 14 müsabakada 9 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi ile 31 puan aldı. Yani dış sahada 1 puan fazla topladı.