CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'da Fatih Tekke etkisi! Maç başına puan ortalamasında...

Fatih Tekke, geçen sezon 32 puanla 11. sırada devraldığı Trabzonspor’u bu dönem şampiyonluk yarışının içine soktu. Fırtına, son yılların en başarılı dönemini yaşıyor.

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde kötü günleri geride bırakarak şampiyonluk yarışında kendisine yer buldu. Bordo-mavili takım, geçen sezon ligin 27. haftasındaki Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından 32 puanla 11. sırada yer alırken; Şenol Güneş'in yerine getirilen Tekke ile çıkışa geçti. Karadeniz devi, 48 yaşındaki hoca ile geçen yıl çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi ile 19 puan elde etti ve ligi 51 puanla 7. sırada bitirdi. Bu sezon 28 haftada 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Trabzonspor, 63 puanla bir maçı eksik lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde. Aynı puana sahip olduğu Fenerbahçe'nin ardından averajla üçüncü sırada yer alan Fırtına, şampiyonluk yarışı içinde.

DOĞAN DÖNEMİNİN EN İYİSİ: 2.1

Fırtına, Fatih Tekke ile çıktığı 39 lig maçında 24 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 48 yaşındaki hoca, 2.1 puan ortalamasıyla 2023 yılının mart ayında göreve gelen Ertuğrul Doğan'ın başkanlığı dönemindeki 6 teknik direktör içinde en yüksek puan ortalamasını elde eden isim oldu. Doğan döneminde görev alan Abdullah Avcı (1.8), Şenol Güneş (1,3), Nenad Bjelica (1.5), Orhan Ak (1.5) ve İhsan Derelioğlu (0.66) puan ortalaması elde etmişti. Tekke göreve geldiğinde Trabzonspor için tablo pek iç açıcı değildi. Deplasmanda galibiyeti olmayan bir takımı devralan Tekke, ilk maçında Başakşehir karşısında kazanarak değişimin sinyalini verdi. Ardından takımı adeta yeniden inşa etti.

4 SEZON SONRA ŞAMPİYONLUĞA YAKLAŞTI

Trabzonspor, bu sezon Fatih Tekke yönetiminde şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunun ardından en iyi dönemini yaşıyor. 2021-22 sezonunda 28. haftayı 67 puanla lider kapatan Karadeniz devi, bu sezon ise aynı dönemi 63 puanla 3. sırada bitirdi. Bordo-mavili takım, şampiyonluk yaşadığı sezondan sonraki en iyi performansını bu sezon sergiledi. Fırtına, şampiyon olduğu 2021- 22'nin ardından son 4 sezon içinde şampiyonluğa ilk kez bu kadar yaklaştı.

KUPADA FİNAL OYNADI

Bordo mavililer, Fatih Tekke ile geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynadı. Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen Fırtına, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti. Finalde ise Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu ve kupayı elde edemedi. Bu sezon çeyrek finalde Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak.

DİĞER
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
