Wagner Pina şov yaptı

Fırtına’nın sağ beki Wagner Pina, Galatasaray derbisinde sahanın yıldızlarından oldu.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 06:51
90 dakika sahada kalan Pina, ilk golde Onuachu'ya müthiş bir asist yaptı ve ligde toplamda 6 asiste ulaştı. Maç boyunca hem savunmada hem de hücumda performansıyla adından söz ettiren 23 yaşındaki yıldız, 7 ikili mücadele kazandı, 3 başarılı dribling yaptı, 3 kilit pas attı ve 1 şut çekti. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı oyuncusu Pina, dev zaferin ardından büyük bir coşku yaşadı.