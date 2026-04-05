CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Fatih Tekke: Ateşi söndürdük

Trabzonspor Teknik Direktörü maç sonrası galibiyeti böyle yorumladı: "Oyunun ilk yarısında çok iyiydik. Bütün her şeyi çok doğru yaptık. Hak ettiğimiz bir galibiyet. Burada yanan bir ateş vardı. Önce söndürdük, sonra limana çektik. Şimdi rüzgarla beraberiz“

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 06:51
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke galibiyeti değerlendirdi. 48 yaşındaki teknik adam şöyle konuştu: "Oyunun özellikle ilk yarısında çok iyiydik. Bütün her şeyi çok doğru yaptık. İkinci yarı bölüm bölüm bir fazlayı buldular. Baskılarımız delindi. 5-10 dakika boyunca oyuncu değiştirmede tereddüt ettim. Son bölümde savunma iç güdüsü. Hak ettiğimiz bir galibiyet. Galatasaray ile oynarken anlarda yenilebiliyorsunuz. Bugün çok fazla an yaşatmadık.

İNANMIŞ ADAMLAR

Potansiyelimizi biliyorum. Sakat veya cezalı olunca sorunlar yaşıyoruz. Geldiğimiz nokta 1 senenin tamamında değerlendirilmeli. Oyuncu portföyümüz çok net. Bir değişiklik oyunu bile değiştiriyor. Burada yanan bir ateş vardı. Önce söndürdük, sonra limana çektik. Şimdi rüzgarla beraberiz. Hayallerimizi gerçekleştiremeyebiliriz. Bu inanmış adamlar çok şey başardı. Bunu devam ettirmek hepimize düşüyor. Bu şehirde sabır çok yok. Benim 1 günlük sözleşmem var."

Mustafa Çulcu derbideki penaltıyı yorumladı!
Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..."
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
İran mı vurdu ABD mi imha etti? İsfahan'da iki C-130 askeri nakliye uçağı un ufak oldu: Rakamlarla Washington'un "çakılışı"
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!"
Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Murillo açıklaması! Beşiktaş'tan Murillo açıklaması! 01:05
Mustafa Çulcu derbideki penaltıyı yorumladı! Mustafa Çulcu derbideki penaltıyı yorumladı! 00:21
F.Bahçe'den Beşiktaş'a gönderme! F.Bahçe'den Beşiktaş'a gönderme! 23:45
Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..." Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..." 23:44
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! 23:27
Hakan'dan harika gol! İtalya'da gündemde! Hakan'dan harika gol! İtalya'da gündemde! 23:27
Daha Eski
Brown'dan maç sonu Tedesco'ya övgü! Brown'dan maç sonu Tedesco'ya övgü! 23:07
Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!" Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!" 23:01
Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması! Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması! 22:54
Rıdvan Yılmaz'dan flaş penaltı yorumu! "Facia bir karar" Rıdvan Yılmaz'dan flaş penaltı yorumu! "Facia bir karar" 22:51
Fred: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz" Fred: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz" 22:42
Cerny ile Tedesco arasında maç sonu samimi görüntüler! Cerny ile Tedesco arasında maç sonu samimi görüntüler! 22:41