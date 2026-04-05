Fatih Tekke: Ateşi söndürdük

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke galibiyeti değerlendirdi. 48 yaşındaki teknik adam şöyle konuştu: "Oyunun özellikle ilk yarısında çok iyiydik. Bütün her şeyi çok doğru yaptık. İkinci yarı bölüm bölüm bir fazlayı buldular. Baskılarımız delindi. 5-10 dakika boyunca oyuncu değiştirmede tereddüt ettim. Son bölümde savunma iç güdüsü. Hak ettiğimiz bir galibiyet. Galatasaray ile oynarken anlarda yenilebiliyorsunuz. Bugün çok fazla an yaşatmadık.

İNANMIŞ ADAMLAR

Potansiyelimizi biliyorum. Sakat veya cezalı olunca sorunlar yaşıyoruz. Geldiğimiz nokta 1 senenin tamamında değerlendirilmeli. Oyuncu portföyümüz çok net. Bir değişiklik oyunu bile değiştiriyor. Burada yanan bir ateş vardı. Önce söndürdük, sonra limana çektik. Şimdi rüzgarla beraberiz. Hayallerimizi gerçekleştiremeyebiliriz. Bu inanmış adamlar çok şey başardı. Bunu devam ettirmek hepimize düşüyor. Bu şehirde sabır çok yok. Benim 1 günlük sözleşmem var."