Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor %70'ini Galatasaray kazandı

Galatasaray, Trabzonspor karşısında galibiyetlerde 66’ya 44 önde. Sarı kırmızılılar, 196 gol atarken, Fırtına ezeli rekabette 157 gol kaydetti. Aslan ayrıca, Trabzon’daki son 6 maçta yenilgi yüzü görmedi ve son 10 derbinin 7’sini kazandı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 06:50
Trendyol Süper Lig'in 28'inci haftasında lider Galatasaray, en yakın takiplerinden Trabzonspor'la 143'üncü kez karşılaşacak. İki takımın geride kalan 142 müsabakasında Galatasaray, 66 kez sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Fırtına ise 44 defa kazandı. 32 maç beraberlikle sonuçlandı. Aslan, Trabzonspor ağlarına 196 gol bırakırken, Karadeniz ekibi 157 gol kaydetti. Ayrıca sarı-kırmızılılar, oynanan son 10 karşılaşmanın 7'sinde rakibine üstünlük kurdu.

GEÇEN YIL ASLAN KAZANDI

Trabzonspor, bu süreçte sadece 1 defa rakibini mağlup ederken, 2 maç beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray, Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada da rakibine kaybetmedi. Trabzon'da son olarak 1 Eylül 2018 tarihindeki maçı 4-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, daha sonraki 6 müsabakada yenilmedi ve 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Aslan, geçtiğimiz sezon rakibini Papara Park'ta Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata'nın golleriyle 2-0'lık skorla yendi.

2 YENİLGİ DIŞ SAHADA

G.Saray, bu sezon ligde 2 kez yenildi. Sarı-kırmızılılar, bu mağlubiyetlerin ikisini de deplasmanda aldı. Aslan, ilk yenilgisini Kocaeli'de ikinci mağlubiyetini de Konya'da yaşadı. 2 maçta da gol atamadı.

LİGİN EN GOLCÜ VE EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de hem hücum hem de savunma istatistiklerinde zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ligde çıktığı 26 karşılaşmada rakip fileleri 62 kez havalandırdı ve ligin en golcü takımı olarak yer alıyor. Aslan ayrıca 18 golle de Göztepe ile birlikte en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca +44 ile de ligde en iyi averaja sahip takım.

GALATASARAY LİGDE DE ÜSTÜN

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de 105 defa rakip oldu. Bu müsabakaların 47'sini sarı-kırmızılılar kazanırken, 32'sinde de bordo-mavililer rakibini mağlup etti. 26 mücadele de berabere sonuçlandı. Lig karşılaşmalarında Galatasaray 142, Trabzonspor ise 119 gol attı.

