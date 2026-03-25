Trabzonspor'da Onuachu'ya transferde büyük ilgi!

Onuachu, ligde oynadığı 24 maçta 21 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Tüm kulvarlarda 23 gole ulaşan Nijeryalı yıldız, ortalama her 84 dakikada bir skora doğrudan katkı sağladı. Afrik-Foot'un haberine göre Onuachu'nun hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi bekleniyor. Juventus, Stade Rennais ve Al Ahli gibi kulüplerin, Nijeryalı forvet için harekete geçebileceği belirtiliyor. 31 yaşında olması nedeniyle uzun vadeli bir yatırım olarak görülmese de fiziksel gücü ve skor garantisiyle birçok kulüp için güvenli bir liman sunuyor.

AVRUPA'YI DA SALLIYOR

Mart 2026 itibarıyla Avrupa Altın Ayakkabı listesinde 10. sırada yer alan Onuachu, topladığı 31.5 puanla dünya yıldızlarını takip ediyor. Türkiye liginin 1.5 katsayısı nedeniyle; Harry Kane, Mbappe ve Haaland gibi isimlerin gerisinde kalsa da katsayı dezavantajına rağmen ilk 10'da kalması büyük bir başarı olarak görülüyor. Onuachu ayrıca bu sezon Avrupa'nın majör ligleri genelinde 20 gol barajına ulaşan ilk Afrikalı oyuncu olmayı başardı.

ONUACHU İLK PEŞİNDE

Süper Lig'de 24 maçta 21 kez rakip fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Paul Onuachu siftah peşinde. Bu sezon derbilerde sadece Fenerbahçe karşısında gol sevinci yaşayan Nijeryalı futbolcu zirve yarışında önemli eşik olan Galatasaray karşısında üzerine düşen görevi yerine getirmek istiyor. Galatasaray maçına çok farklı bir motivasyonla ile hazırlanan yetenekli futbolcu atacağı gol veya gollerle Papara Park'ı bayram yerine çevirmenin hesaplarını yapıyor.