Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor derbi hasretini bitirmek istiyor! 882 gündür...

Trabzonspor derbi hasretini bitirmek istiyor! 882 gündür...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililer, derbi hasretini Galatasaray maçıyla sonladırmak istiyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 06:51
Trabzonspor derbi hasretini bitirmek istiyor! 882 gündür...

Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü lider Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında 882 günlük galibiyet özlemine son vermeye çalışacak. İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te (2 yıl 5 ay önce) sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz devi, daha sonra galibiyet sevinci yaşayamadı. Bordo-mavililer, söz konusu rakipleri karşısında çıktığı son 13 lig müsabakasında 3 beraberlik ve 10 yenilgiyle galibiyet göremedi.

KÖTÜ SERİYİ SONA ERDİRMEK İSTİYOR

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının ardından 2023-24 sezonunda Galatasaray'a 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavililer, geçen sezon ise Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken; Fenerbahçe'ye evinde 3-2, İstanbul'da oynadığı maçlarda ise Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1, iç sahada sarı-kırmızılı takıma 2-0 mağlup olarak 11 sezon sonra bu maçları galibiyetsiz kapadı. Bu sezon İstanbul'da Fenerbahçe'ye 1-0, evinde 3-2 mağlup oldu, Galatasaray ile deplasmanda 0-0, Beşiktaş ile kendi evinde 3-3 berabere kaldı.

FENERBAHÇE İLE 3 KEZ OYNADI

Karadeniz devi, teknik direktör Fatih Tekke idaresinde Fenerbahçe ile üç kez karşılaştı. Bordo-mavililer, sarı-lacivertli takım karşısında Süper Lig'deki 3 maçtan da yenilgi ile ayrılarak kötü bir seriye imza attı. Bu karşılaşmalarda 8 gol yiyen Karadeniz devi, sadece 3 kez fileleri sarsabildi.

BÜYÜK MAÇ PERFORMANSI

Fırtına, Fatih Tekke ile geçen sezon Fenerbahçe'ye İstanbul'da 4-1 yenildi. Daha sonra genç çalıştırıcı ile 5 gün içinde Galatasaray'a ligde 2-0, Türkiye Kupası'nda 3-0 mağlup oldu. Bu sezon da Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 1-0, evinde 3-2 kaybetti. Galatasaray ile İstanbul'da golsüz, sahasında da Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu.

PAPARA'DA ZİRVE SAVAŞI

Derbiye konsantre olan Trabzonspor, 5 günlük iznin ardından Galatasaray maçı hazırlıklarına başlayacak. Milli ara nedeniyle uzun bir çalışma periyodu içerisine girecek olan bordo-mavili ekip, bir maçı eksik rakibiyle arasında bulunan 4 puanlık farkı 1 puana indirmek ve zirve yarışına ortak olmak istiyor. Ligin bitimine 7 hafta kala 60 puanla 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor, aynı puana sahip olduğu Fenerbahçe'yi de gözüne kestirmiş durumda.

SON GALİBİYET AVCI İLE

Fırtına, büyük maçlarda son galibiyetini teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde aldı. Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunun 11. haftasında İstanbul'da Fenerbahçe karşısında 3-2 galip gelerek son büyük galibiyetini yaşadı. Karadeniz ekibi, daha sonra görev yapan Şenol Güneş ve Fatih Tekke yönetiminde büyük maçlarda galibiyet elde edemedi.

