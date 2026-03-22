Başkan Ertuğrul Doğan devrede

Geçtiğimiz günlerde Down Sendromlu bir gencin doğum günü pastasını keserken Trabzonspor şampiyonluğunu dilemesi başkan Ertuğrul Doğan'ı harekete geçirdi. Başkan Doğan, bizzat talimat vererek "O kardeşimizi Galatasaray derbisini tribünlerden birlikte izleyeceğiz" dedi. Genç ve ailesi stada davet edilecek. Bu hareket takdir topladı.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.