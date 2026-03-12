CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Onuachu Trabzonspor'da tarihe geçebilir! 6 gol daha atarsa...

Onuachu Trabzonspor'da tarihe geçebilir! 6 gol daha atarsa...

22 maçta 20 kez fileleri sarsan Nijeryalı forvet, 4 gol atarsa Sörloth’u, 5 kez ağları sarsarsa Şota’yı yakalayacak. 6 kez sahne alırsa da en çok gol atan yabancı olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 06:51
Onuachu Trabzonspor'da tarihe geçebilir! 6 gol daha atarsa...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-1 yenen Trabzonspor'da kaydettiği 2 golle galibiyette önemli rol oynayan Paul Onuachu, son haftalardaki etkili performansıyla bordo-mavili takımın tarihine geçme fırsatı yakaladı. Kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonunda gösterdiği mücadeleyle iz bırakan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı santrfor, ilk sezonunda ligde 21 maçta 15 gol kaydederken, bu sezon 22 karşılaşmada 20 gol ile daha iyi bir performans gösterdi. Paul Onuachu her geçen gün performansını daha da artırıyor.

SÖRLOTH VE ŞOTA'YI GEÇECEK

İlk döneminde maç başına 0.71 gol ortalamasıyla sezonu tamamlayan bordo-mavili futbolcu, bu sezonun geride kalan bölümünde ise 0.90 gol ortalaması yakaladı. Nijeryalı forvet, 1995-96 sezonunda 25 gol ile gol kralı olan Şota Arveladze ile 2019-20'de 24 gol ile aynı başarıyı gösteren Alexander Sörloth'a yaklaştı. Onuachu, kalan 9 haftada 4 gol atarsa Sörloth'u, 5 kez ağları sarsarsa Şota Arveladze'yi yakalayacak. 2.01, 6 gol atarsa ise bordomavili kulüpte bir sezonda ligde en fazla gol atan yabancı oyuncu ünvanını tek başına elde edecek.

YÜZDE 39'UNA İMZA ATTI

Paul Onuachu, Süper Lig'de takımının gollerinin yüzde 39'una imza attı. Ligde 25 maçta 51 kez rakip fileleri havalandıran Karadeniz ekibinde Nijeryalı futbolcu, 20 golle en skorer oyuncu olarak gol yükünü çekti. Onuachu, Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra ligde art arda 7 maçta 9 gol atmayı başardı.

6. GOL KRALI OLABİLİR

Paul Onuachu, ligde gol krallığı yarışını önde bitirmesi halinde kulüp tarihinde 6. kez gol krallığı başarısı gösterecek. Bordo-mavili takımda daha önce Necmi Perekli (18), Fatih Tekke (31), Şota Arveladze (25), Burak Yılmaz (33) ve Alexander Sörloth (24) gol krallığı ünvanını elde etmişti.

YARIŞTA FARKI AÇIYOR

Paul Onuachu, ligin 25 haftalık bölümünde gol krallığı yarışında da zirvede farkı açmaya başladı. Ligde 20 gol ile ilk sırada yer alan Nijeryalı oyuncuyu 16 golle Shomurodov, 13'er golle de Talisca ve İcardi takip ediyor.

342 MAÇTA 175 GOL, 33 ASİST

Kariyerınde Danimarka, Belçika, İngiltere ve Türkiye liglerinde forma giyen Onuachu, ulusal liglerde toplam 342 maçta 175 gol ve 33 asistlik performans sergiledi. 21 bin 761 dakika sahada kalan deneyimli forvet, özellikle Trabzonspor formasıyla yakaladığı form grafiğiyle kariyerinde yeni bir sayfa açmış durumda.

37 PUANA DİREKT KATKI

Ligde 54 puanla 3. sırada bulunan bordo-mavili takım, Onuachu'nun gol attığı 16 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik elde etti ve 1 mağlubiyet yaşayarak 37 puan elde etti. 2.01 boyundaki yıldız form grafiğini her geçen gün artırıyor.

BELÇİKA'DA ZİRVE YAPTI

2019 yılında Belçika ekibi Genk'e transfer olan Onuachu, kariyerinin en dikkat çekici sezonlarından bazılarını burada yaşadı. 2020-21'de ligde 33 maçta 29 gol kaydeden Nijeryalı forvet, Avrupa'nın en skorer isimlerinden biri olarak öne çıktı. Onuachu, 2021-22'de 19, 2022-23'te ise 16 gole ulaştı

51 GOLÜN 16'SI KAFA İLE GELDİ

Süper Lig'de attığı 51 golün 16'sını kafa vuruşlarıyla kaydeden Trabzonspor, hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekti. Karadeniz devinin hava toplarındaki üstünlüğünde en önemli pay sahiplerinden biri Onuachu oldu. 2.01 metrelik boyuyla dikkat çeken Nijeryalı forvet, ligde attığı 20 golle krallık yarışında zirvede yer alırken, bu gollerin 8'ini kafayla kaydetti.

AUGUSTO TAKİP EDİYOR

Onuachu'nun ardından takımda kafa gollerinde Augusto öne çıktı. Brezilyalı oyuncu 4 kafa golüyle skor katkısı sağlarken, savunmadan hücuma destek veren Nwaiwu 2, Stefan Savic 1 gol kaydetti. Sezon içerisinde takımdan ayrılan Sikan da bordo- mavili formayla 1 kez kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.

