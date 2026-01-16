TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan forvete Daniel Karslbakk hamlesi!

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Son yıllarda genç yıldızları transfer eden bordomavililer, yeni bir ismi daha gündemine aldı. Norveç'in Sarpsborg takımında oynayan 22 yaşındaki Daniel Karslbakk, Karadeniz devinin listesine yazıldı. Genç forvet, son dönemde yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor. Felipe Augusto eğer S.Arabistan'dan gelen 15 milyon euroluk cazip teklifi kabul ederse, bordo-mavililer vakit kaybetmeden Karlssakk'a teklifte bulunacak.

FELİPE AUGUSTO'YA BAĞLI

Norveçli golcünün gelip gelmemesi Felipe Augusto'nun kararına göre netleşecek. Brezilyalı yıdız henüz S.Arabistan seçeneğine sıcak bakmadı. Öte yandan Sarpsborg'la sözleşmesi Aralık 2028'de sona erecek 22 yaşındaki Karlsbakk, özellikle geçen yıl dikkat çekti. 33 maçta 21 gol atan ve 3 asist yapan Karlsbakk, 24 gole katkı yaptı. Yıldız golcünün piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor. Karlsbakk, Avrupa'dan gelebilecek iyi bir teklife 'evet' demeye hazır.

HAVA TOPLARINA HAKİM

1.94'lük uzun boyuyla dikkat çeken Daniel Karlsbakk'ın en büyük özelliği olarak hava toplarındaki başarısı göze çarpıyor. Norveçli forvet, takımının hücumlarına kafa golleriyle büyük destek sağlıyor. Fizik gücü de yüksek olan 22 yaşındaki yıldız, rakip savunmalara ciddi anlamda zor anlar yaşatıyor.

NORVEÇ'İN GOL KRALI OLDU

Norveç'te Sarpsborg formasıyla 2024-2025 sezonunda çıkışa geçen Daniel Karlsbakk, gol krallığı da yaşadı. Norveç Ligi olan Eliteserien 2025'te rakip fileleri 18 kez havalandıran 22 yaşındaki forvet, krallık koltuğuna oturdu.

İDOLÜ SÖRLOTH VE HAALAND

Daniel Karlsbakk, Norveç futbolunda son yıllarda yetişen yeni yıldız adaylarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle mevcut kulübü Sarpsborg formasıyla çıkışa geçen Karlsbakk'ın Norveç basınına verdiği bir röportajda Trabzonspor'un eski gol kralı Alexander Sörloth ve dünyaca ünlü yıldız Erling Haaland'ı örnek aldığını vurgulması gözlerden kaçmadı. 2003 doğumlu forvet, vatandaşlarının izinden gitmek istediğini vurguluyor.