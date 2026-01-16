CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan forvete Daniel Karslbakk hamlesi!

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan forvete Daniel Karslbakk hamlesi!

Hücum hattına takviye arayan Trabzonspor, Sarpsborg’da forma giyen 22 yaşındaki Norveçli yıldız Daniel Karslbakk’ı gözüne kestirdi. Genç futbolcu, gol ve asist rakamlarıyla dikkat çekti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan forvete Daniel Karslbakk hamlesi!

Trabzonspor hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Son yıllarda genç yıldızları transfer eden bordomavililer, yeni bir ismi daha gündemine aldı. Norveç'in Sarpsborg takımında oynayan 22 yaşındaki Daniel Karslbakk, Karadeniz devinin listesine yazıldı. Genç forvet, son dönemde yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor. Felipe Augusto eğer S.Arabistan'dan gelen 15 milyon euroluk cazip teklifi kabul ederse, bordo-mavililer vakit kaybetmeden Karlssakk'a teklifte bulunacak.

FELİPE AUGUSTO'YA BAĞLI

Norveçli golcünün gelip gelmemesi Felipe Augusto'nun kararına göre netleşecek. Brezilyalı yıdız henüz S.Arabistan seçeneğine sıcak bakmadı. Öte yandan Sarpsborg'la sözleşmesi Aralık 2028'de sona erecek 22 yaşındaki Karlsbakk, özellikle geçen yıl dikkat çekti. 33 maçta 21 gol atan ve 3 asist yapan Karlsbakk, 24 gole katkı yaptı. Yıldız golcünün piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor. Karlsbakk, Avrupa'dan gelebilecek iyi bir teklife 'evet' demeye hazır.

HAVA TOPLARINA HAKİM

1.94'lük uzun boyuyla dikkat çeken Daniel Karlsbakk'ın en büyük özelliği olarak hava toplarındaki başarısı göze çarpıyor. Norveçli forvet, takımının hücumlarına kafa golleriyle büyük destek sağlıyor. Fizik gücü de yüksek olan 22 yaşındaki yıldız, rakip savunmalara ciddi anlamda zor anlar yaşatıyor.

NORVEÇ'İN GOL KRALI OLDU

Norveç'te Sarpsborg formasıyla 2024-2025 sezonunda çıkışa geçen Daniel Karlsbakk, gol krallığı da yaşadı. Norveç Ligi olan Eliteserien 2025'te rakip fileleri 18 kez havalandıran 22 yaşındaki forvet, krallık koltuğuna oturdu.

İDOLÜ SÖRLOTH VE HAALAND

Daniel Karlsbakk, Norveç futbolunda son yıllarda yetişen yeni yıldız adaylarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle mevcut kulübü Sarpsborg formasıyla çıkışa geçen Karlsbakk'ın Norveç basınına verdiği bir röportajda Trabzonspor'un eski gol kralı Alexander Sörloth ve dünyaca ünlü yıldız Erling Haaland'ı örnek aldığını vurgulması gözlerden kaçmadı. 2003 doğumlu forvet, vatandaşlarının izinden gitmek istediğini vurguluyor.

Kante F.Bahçe için serveti reddetti!
Türk Telekom reklam
DİĞER
Dursun Özbek’in gönlündeki orta saha belli oldu! Sadece onu istiyor...
Derya Çayırgan'ın ifadesi ortaya çıktı: Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştı? | "3-4 kere otelde kaldığı için ziyaret ettim" | MASAK raporları soruldu
En Nesyri'ye İtalyan devi talip oldu!
G.Saray'ın yıldızı Serie A devlerine önerildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sergen Yalçın: 2-3 transfer açıklayacağız! Sergen Yalçın: 2-3 transfer açıklayacağız! 01:15
Beşiktaş kupada doludizgin! Beşiktaş kupada doludizgin! 01:15
En Nesyri'ye İtalyan devi talip oldu! En Nesyri'ye İtalyan devi talip oldu! 01:15
F.Bahçe'nin görüştüğü Kante için flaş iddia! F.Bahçe'nin görüştüğü Kante için flaş iddia! 01:15
Beşiktaş'ta Abraham perdeyi açtı! Beşiktaş'ta Abraham perdeyi açtı! 01:15
Beşiktaş'ın golüne ofsayt engeli Beşiktaş'ın golüne ofsayt engeli 01:15
Daha Eski
G.Saray'dan orta saha sürprizi! G.Saray'dan orta saha sürprizi! 01:15
G.Saray'ın yıldızı Serie A devlerine önerildi! G.Saray'ın yıldızı Serie A devlerine önerildi! 01:15
G.Saray'dan F.Bahçe'ye jet yanıt! G.Saray'dan F.Bahçe'ye jet yanıt! 01:15
Anadolu Efes üst üste 6. mağlubiyetini aldı! Anadolu Efes üst üste 6. mağlubiyetini aldı! 01:15
Konyaspor Bodrum'dan 3 puanla döndü! Konyaspor Bodrum'dan 3 puanla döndü! 01:15
Osimhen'e eski yıldızdan transfer flaş önerisi! Osimhen'e eski yıldızdan transfer flaş önerisi! 01:15