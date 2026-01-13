Yarınki rakip İstanbul

Heyecanla beklenen mücadele, yarın saat 18.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak. Bordo-mavililer, kupa yolculuğunda hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor.

MAÇLARDA GOL YEMEDİ

Fırtına ile İstanbulspor arasında oynanan 5 maçın tamamını kazanan bordo mavili takım, kalesinde gol bile görmedi. 2023-24'te rakibini iki defa 3-0 mağlup eden Trabzonspor, 2022-23'te de 4-0 ve 2-0 galip geldi. 2004-05'te ise 5-0 kazanmıştı.

ONUACHU'YU ARATMADI

Bu sezon 11 golle takımın en skorer ismi olan Onuachu, İstanbulspor maçında yok. Afrika Kupası'nda yer alan Nijeryalı forveti, 9 golle Augusto ve 7 golle Muçi takip ediyor. Ayrıca Oulai ve Sikan'ın da şu ana kadar 2'şer golü bulunuyor.

EN SKORERİ KRSTOVSKİ

İstanbulspor cephesinde ise gözler takımın en skorer ismi Mario Krstovski'nin üzerinde olacak. Bu sezon 6 kez fileleri sarsan 27 yaşındaki forveti; 4'er golle Emir Kaan Gültekin, Florian Loshaj, Mustafa Sol ve Ömer Faruk Duymaz izliyor.

MUSTAFA VE ZUBKOV TELAŞI

Sakatlıkları olan Mustafa Eskihellaç ve Zubkov için sağlık ekibi yoğun mesai harcıyor. Her iki oyuncunun kupadaki İstanbulspor olmasa da ligdeki Kocaelispor maçına yetiştirilmesi hedefleniyor. Zubkov'un yetişme ihtimali daha yüksek.