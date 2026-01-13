Augusto için 12 milyon Euro

Sezon başında Belçika temsilcisi Cercle Brugge'dan 5 milyon euro'ya transfer edilen Felipe Augusto, 18 maçta 9 gol atarak dikkat çekmişti. 2029'a kadar sözleşmesi olan 21 yaşındaki forvet için El-Hilal'den 8 milyon euro'luk teklif gelmişti. Bordo mavililer bunu yetersiz bularak reddetmişti. Suudi Arabistan Pro Lig ekibi, Brezilyalı yıldız için teklifi 12 milyon euro + bonuslar olarak revize etti. Görüşmeler sürüyor ve kulüpler Augusto transferinde anlaşmaya yakın.