CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Augusto için 12 milyon Euro

Augusto için 12 milyon Euro

Sezon başında Belçika temsilcisi Cercle Brugge'dan 5 milyon euro'ya transfer edilen Felipe Augusto, 18 maçta 9 gol atarak dikkat çekmişti. 2029'a kadar sözleşmesi olan 21 yaşındaki forvet için El-Hilal'den 8 milyon euro'luk teklif gelmişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Augusto için 12 milyon Euro

Sezon başında Belçika temsilcisi Cercle Brugge'dan 5 milyon euro'ya transfer edilen Felipe Augusto, 18 maçta 9 gol atarak dikkat çekmişti. 2029'a kadar sözleşmesi olan 21 yaşındaki forvet için El-Hilal'den 8 milyon euro'luk teklif gelmişti. Bordo mavililer bunu yetersiz bularak reddetmişti. Suudi Arabistan Pro Lig ekibi, Brezilyalı yıldız için teklifi 12 milyon euro + bonuslar olarak revize etti. Görüşmeler sürüyor ve kulüpler Augusto transferinde anlaşmaya yakın.

F.Bahçe'de rota Artem Dovbyk!
REKLAM - Abi
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde! 1.500 TL'lik artış gündemde
Cimbom'a 20'lik 10 numara!
G.Saray'dan Rüdiger hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juve taraftarları Kenan Yıldız'ı ayakta alkışladı Juve taraftarları Kenan Yıldız'ı ayakta alkışladı 01:47
PSG Fransa Kupası'na veda etti! PSG Fransa Kupası'na veda etti! 01:45
Juve taraftarları Kenan Yıldız'ı ayakta alkışladı Juve taraftarları Kenan Yıldız'ı ayakta alkışladı 01:45
Juve taraftarları Kenan Yıldız'ı ayakta alkışladı Juve taraftarları Kenan Yıldız'ı ayakta alkışladı 01:02
Beşiktaş'a Nuno Tavares müjdesi! Satın alma opsiyonu... Beşiktaş'a Nuno Tavares müjdesi! Satın alma opsiyonu... 00:47
Beşiktaş'a Nuno Tavares müjdesi! Satın alma opsiyonu... Beşiktaş'a Nuno Tavares müjdesi! Satın alma opsiyonu... 00:47
Daha Eski
Ertuğrul Doğan'dan flaş transfer itirafları! Ertuğrul Doğan'dan flaş transfer itirafları! 00:35
F.Bahçe'de Kante sürprizi! Teklif ortaya çıktı F.Bahçe'de Kante sürprizi! Teklif ortaya çıktı 00:35
Aslan transferde mutlu sona ulaştı! Onyedika'nın sözleşme detayları... Aslan transferde mutlu sona ulaştı! Onyedika'nın sözleşme detayları... 00:35
Arda Güler'den Alonso'ya duygusal veda! Arda Güler'den Alonso'ya duygusal veda! 00:35
En-Nesyri için F.Bahçe'ye teklif geldi! En-Nesyri için F.Bahçe'ye teklif geldi! 00:35
TÜGVA Gençlig 2026 Lansmanı'nı yaptı! TÜGVA Gençlig 2026 Lansmanı'nı yaptı! 00:35