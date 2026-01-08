Umut Nayir gelişmesi

Karadeniz devinin listesinde yer alan Konyaspor'un forveti Umut Nayir için umutlu bir gelişme yaşandı. Yeşil-beyazlıların, 32 yaşındaki futbolcunun ayrılışına sezon başında Arap kulübü Al-Okhdood'a kiralık gönderdiği golcüsü Blaz Kramer'in geri dönmesi halinde onay vereceği öğrenildi. 29 yaşındaki Sloven oyuncunun geri dönmesi halinde Umut'un Trabzonspor'a transferine izin verilecek.
