Haberler Trabzonspor Fatih Tekke ile ortalama 2

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde 2.05 puan ortalaması ile maçlarını oynadı. Tekke, bordo-mavili takımın başında teknik adamlık kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde 2.05 puan ortalaması ile maçlarını oynadı. Fırtına, 17 karşılaşmada hanesine 35 puan yazdırarak ligde son dönemlerde puan olarak en iyi dönemini geçirirken üst sıralarda yer almayı başardı.

YÜKSELİŞ DÖNEMİ

Fatih Tekke, bordo-mavili takımın başında teknik adamlık kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attı. Oynattığı futbol, saha içi organizasyonu ve maçlara yaptığı dokunuşlarla dikkat çeken 48 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor'a kısa sürede net bir oyun kimliği kazandırdı.

