  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Derbi kâbusu devam etti

Trabzonspor, Türk futbolunun üç büyükleriyle oynadığı maçlarda yaşadığı galibiyet hasretini bir yıla daha taşıdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Trabzonspor, Türk futbolunun üç büyükleriyle oynadığı maçlarda yaşadığı galibiyet hasretini bir yıla daha taşıdı. Bordo- mavililer, 2024 ve 2025 yıllarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı derbilerde istediği sonuçları alamazken, yeni yılda bu kötü tabloyu tersine çevirmeyi hedefliyor.

2024 YILINDA GALİBİYET YOK

Bordo-mavililer, 2024'te oynadığı 7 derbide galibiyet alamadı. Galatasaray'a karşı alınan 5-1'lik mağlubiyet, Beşiktaş ve Fenerbahçe karşısında son dakikalarda kaybedilen puanlar ve Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a 3-2 kaybedilmesi, Fırtına'nın derbi karnesini olumsuz etkiledi.

2025'TE İSE 2 BERABERLİK

Fırtına, 2025'te Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile lig ve kupa olmak üzere toplam 7 karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte yalnızca 2 beraberlik alabildi, 5 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Özellikle Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a karşı alınan 3-0'lık mağlubiyet, sezonun en ağır yenilgilerinden biri oldu.

UMUTLAR YENİ SENEYE KALDI

2026 yılının ilk derbisinde pazartesi günü Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde kötü gidişata son vermek istiyor. Bordo-mavili yönetim ve teknik heyet, son iki yılda derbilerde yaşanan bu olumsuz tabloyu Tekke ile birlikte geride bırakmayı hedefliyor.

SON DAKİKA
