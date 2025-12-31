CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Adem Yeşilyurt seferi cuma günü

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka, 18 yaşındaki sağ kanat Adem Yeşilyurt için Trabzonspor'la masaya oturacak.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka, 18 yaşındaki sağ kanat Adem Yeşilyurt için Trabzonspor'la masaya oturacak. Bordo mavili yetkililerin transfer görüşmesi için cuma günü İzmir'e geleceği öğrenildi. Yeşil-kırmızılıların genç futbolcu için pazarlığı 5 milyon euro'dan açacağı belirtildi. Trabzonspor cephesinin ise 1 milyon euro civarında bonservis önerdiği iddia edilirken daha önce telefon görüşmesi yapan taraftarlar anlaşma sağlayamamıştı.

