Ziraat Türkiye Kupası
Zubkov fırtınası

Zubkov fırtınası

Bordo mavili takıma derbide puanı getiren isim Ukraynalı yıldızı oldu. Trabzonspor 3-1 gerideyken önce 63’te Oulai’ye asist yapan Oleksandr Zubkov, 84’te ise sağ çaprazdan direk dibine harika gol bırakarak gecenin yıldızı oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Zubkov fırtınası

Trabzonspor uzun süre unutulmayacak bir derbi performansına imzasını attı. 3-1 geriye düştüğü Beşiktaş derbisini 3-3'e getirmesine karşın 1 puana üzülen bordo-mavililer rakip kaleye tam 34 şut gönderdi. Gecede performansıyla ön plana çıkan isim ise Ukraynalı Oleksandr Zubkov oldu. İlk yarıda da çok çalışan ancak üretkenlik sağlayamayan 29 yaşındaki futbolcu, bambaşka bir ikinci devre yaşadı. Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğü devam ederken sahneye çıkan Zubkov önce asist yaptı.

TAKIMINI MAÇA ORTAK ETTİ

Karşılaşmanın 63. dakikasında sağ çaprazdan topu gönderen Zubkov, Oulai'ye çarpıp filelerle buluşan topta asiste imzasını attı. Ardından denemelerini sürdüren Ukraynalı futbolcu, 84'te aradığı golü buldu. Yine sağ kanadı etkili kullanan 29 yaşındaki oyuncu bu kez uzaktan sert bir şut gönderdi. Top direk dibinden filelerle buluştu ve takımını maça ortak etti. 2 skor katkısı ile maçın yıldızı oldu.

14 MAÇLIK ŞANSSIZLIK

Trabzonspor'un ezeli rakipleri karşısındaki şanssızlığı devam ediyor. G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı son 14 maçta galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer dün zafere yaklaştı ancak yine galibiyeti kaçırdı.

11 HAFTANIN LİDERİ OLDU

Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta da yenilmeyen Trabzonspor, bu süreçte puanları topladı. Son 11 maçında 7 galibiyet ve 4 beraberlik ile 25 puan toplayan Fatih Tekke'nin öğrencileri, bu süreçte en fazla puan alan takım oldu.

