CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Muçi şov devam ediyor

Muçi şov devam ediyor

Trabzonspor'un Arnavut yıldızı Ernest Muçi, bonservisini elinde bulunduran Beşiktaş'a karşı harika bir performansa imzasını attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Muçi şov devam ediyor

Bordo-mavili takımın sezon sonunda bonservisini almayı düşündüğü Muçi, son haftalardaki yükselişini sürdürdü. Karşılaşmanın 25. dakikasında Gökhan Sazdağı'nın uzaklaştırmaya çalıştırdığı topa ceza alanına girerken gelişine vuran Muçi, topu köşeden filelerle buluşturmayı başardı. Forma giydiği son 4 maçtaki 6. golünü kaydeden Arnavut futbolcu, bir de asist kaydederek toplamda 7 kez skor katkısı sağlamayı başardı ve formunu sürdürdü.

F.Bahçe'ye Sörloth müjdesi!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
CHP'lilerin Silivri'deki yolsuzluk kavgası! Aysever, İmamoğlu'nun elini havada bıraktı
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! Ülkesine geri dönebilir
G.Saray'dan Madrid çıkarması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert yanıt! Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert yanıt! 01:04
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert yanıt! Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert yanıt! 00:57
Real Madrid Alaves deplasmanında galip! Real Madrid Alaves deplasmanında galip! 00:56
Kenan Yıldız'lı Juventus deplasmanda galip! Kenan Yıldız'lı Juventus deplasmanda galip! 00:40
Kenan Yıldız'lı Juventus deplasmanda galip! Kenan Yıldız'lı Juventus deplasmanda galip! 00:40
Neyin peşindesiniz? Neyin peşindesiniz? 00:39
Daha Eski
Kaybolan umutlar! Kaybolan umutlar! 00:37
Ersin ligde kariyer rekoru kırdı Ersin ligde kariyer rekoru kırdı 00:36
Abraham bir ilki gerçekleştirdi Abraham bir ilki gerçekleştirdi 00:35
2 asist yaptı kırmızı kart gördü 2 asist yaptı kırmızı kart gördü 00:34
Yine kazanamadı Yine kazanamadı 00:33
4 maç sonra ilk 11 4 maç sonra ilk 11 00:31