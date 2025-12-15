Muçi şov devam ediyor

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bordo-mavili takımın sezon sonunda bonservisini almayı düşündüğü Muçi, son haftalardaki yükselişini sürdürdü. Karşılaşmanın 25. dakikasında Gökhan Sazdağı'nın uzaklaştırmaya çalıştırdığı topa ceza alanına girerken gelişine vuran Muçi, topu köşeden filelerle buluşturmayı başardı. Forma giydiği son 4 maçtaki 6. golünü kaydeden Arnavut futbolcu, bir de asist kaydederek toplamda 7 kez skor katkısı sağlamayı başardı ve formunu sürdürdü.