Kapalı gişe

Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının bu sezonki ilk büyük karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Papara Park'ın 41 bin 461 kişi kapasiteli tribünlerini tamamen dolduran bordo-mavililer, takımlarına büyük destek verdi. Bu arada dev karşılaşma öncesi stadyumda Faroz Uşakları ekibi kolbastı gösterisi sundu.
