Haberler Trabzonspor Hakeme tepki

Hakeme tepki

Teknik Direktör Fatih Tekke, hakem Ali Şansalan’ı hedef aldı: "Hakemden memnun değilim. Uzatma en az 10-12 dakika olmalıydı. Bana göre az verdiler. Büyük maçlarda 10'a 11 oynamak zor. Avantajı iyi kullandık."

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Hakeme tepki

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke 3-3 sonuçlanan dev derbinin ardından hakem Ali Şansalan'a tepki gösterdi. Deneyimli teknik adam, "Hakemden açıkçası memnun değilim. Bana göre uzatma 10-12 dakika olmalıydı" dedi. Fatih Tekke sözlerini şöyle sürdürdü: "Belki de oynadığımız en iyi maçlardan bir tanesi. Yediğimiz gollerden iki tanesi bariz hata. Hiç beklediğimiz bir şeydi. Rakibin kırmızı karttan sonra çok fazla şansı kalmadı. Oyundan herkesin keyif aldığını düşünüyorum. 3-3'ü yakaladıktan sonra galip gelebilirdik.

AVANTAJIMIZI ÇOK İYİ KULLANDIK

4-3, 5-3 de olabilirdi. Bu tip maçlar çok tehlikelidir. Avantajımızı çok iyi kullandık. Sakatlarımız var. Kupa maçımız var. Kritik bir maç olduğunu söylemiştim. Taraftarımız coşku vermede çok etkili oluyor. Oyuncularım alkışı hak ediyor. Taraftarı her maç bekliyoruz. Transfer sezonuna kadar alabileceğimiz oyuncu şekilleri belli. Net oyuncu almalıyız. Oyuncu izlemeye devam ediyoruz. Bu zorluğu geçerken geldiğimiz nokta çok iyi. Bunu devam ettirmeliyiz. Önümüzdeki periyot çok zor geçebilir."

