Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Görülmemiş rezalet

Görülmemiş rezalet

Derbide hakem Ali Şansalan'ın tartışmalı kararları damgasını vururken, skandal bir an yaşandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Görülmemiş rezalet
88. dakikada yaşanan olay "yok artık" dedirtti. Trabzonspor atağında Muçi rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Muçi yerden kalkamayınca Beşiktaş kalecisi Ersin, topu taça göndermek istedi. Ancak top kısa düştü ve bordo mavililerde kaldı. Hakem Şansalan, bu sırada Muçi'nin yerde kalmasını göstererek oyunu durdurdu. Muçi daha sonra kalkınca hakem Beşiktaş lehine taç atışına karar verdi. Beşiktaşlı Ndidi ve Trabzonsporlu futbolcular karara şaşırırdı. Ndidi, pozisyonu anlatmaya çalışırken hakem Ali Şansalan'dan sarı kart gördü. Maçın hakem atışıyla başlaması gerekirken, Beşiktaş taç kullandı. Buna Trabzonsporlular da itiraz etti. Fatih Tekke ve Sergen Yalçın da şaşırdı. Ancak oyun devam etti.
