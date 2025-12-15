CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Futbol resitali

Futbol resitali

Trabzonspor ile Beşiktaş müthiş bir futbol akşamı yaşattı. İlk yarıda Kartal, 3-1’i bulurken, ikinci devre Fırtına geri dönerek pes etmedi. İki büyük takım dev derbide unutulmaz bir 90 dakika oynadı

15 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Futbol resitali

Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın dev maçında Trabzonspor ile Beşiktaş 3-3 berabere kaldı. Adeta bir gol düellosuna dönen müthiş derbide futbol adına her şey vardı. Beşiktaş, ilk yarıda 3-1 öne geçerken, ikinci yarıda Trabzonspor sahneye çıktı. Bordo-mavililer maçı 3-3'e getirdi. Papara Park'taki yenilmezlik serisini koruyan Fırtına, derbilerdeki galibiyet hasretini ise sürdürdü. Kartal'da bu sezon üç derbide de berabere kaldı. İlk yarıda 38'de Beşiktaş'ta El Bilal Toure kırmızı kart gördü.

DİREKLER İZİN VERMEDİ

Beşiktaş, 18'de Abraham'la 1-0 yaparken, 22'de de Cerny 2-0'ı buldu. 25'te Muçi eski takımını üzerek Trabzonspor'u umutlandırdı: 2-1. 31'de Cerny yine sahneye çıktı, 3-1'i buldu. 48'de Cerny karşı karşıya pozisyonda Onana'yı geçemedi. 63'te de Zubkov'un şutunda Oulai'ye çarpan topla 3-2 oldu. 82'de Jurasek çok net fırsatı harcadı. 84'te Zubkov, geri dönüşü sağlayarak 3-3'ü sağladı. Oulai ve Augusto ise direğe takıldı.

5

Beşiktaş, lig ve kupada Trabzonspor'a karşı son 5 maçı kaybetmedi, 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

10

Trabzonspor, bu sezon iç sahada hem lig hem de kupada çıktığı 10 maçta kaybetmedi.

OZAN VE AUGUSTO İLK 11'E

Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun yokluğunda Felipe Augusto görev yaptı. Zubkov, Muçi ve Olaigbe de Augusto'nun hemen arkasında yer aldı. Savunmada Wagner Pina'nın yokluğunda ise sağ bekte Ozan Tufan forma giydi. Stoperde Serdar Saatçı ile Arseniy Batagov ikilisi maça başladı.

EMİRHAN SOL BEKE GEÇTİ

Beşiktaş'ın ilk 11'inde Emirhan Topçu dikkat çekti. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Emirhan'ı, stoper yerine sol bekte kullandı. Stoperde Djalo ile Paulista oynadı. Ayrıca Rashica da tam 6 maç sonra bir lig maçına ilk 11'de başladı. Hücumda da Abraham, El Bilal Toure ve Cerny ilk 11'de görev yaptı.

SAVIC'TEN SAKATLIK YORUMU

Bordo-mavili takımda sakatlığını atlatan Stefan Saviç dünkü derbide kadroda yer aldı. Tecrübeli stoper, sakatlığıyla ilgili, "Sakatlığım geçmiş durumda. Biraz antrenman eksiğim vardı" ifadelerini kullandı. Karadağlı yıldız son olarak 11. haftada deplasmanda oynanan G.Saray maçında süre almıştı.

