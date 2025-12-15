Dev maça scout akını

Trabzonspor-Beşiktaş maçına İngiltere ve Fransa'dan 11 farklı scout ekibinin akredite olduğu belirtildi. Bordo-Mavili Kulübün Başkanı Ertuğrul Doğan daha önce 4 futbolcuya transfer teklifi geldiğini açıklamıştı. Özellikle son haftaların formda isimleri Batagov ve Oulai'nin Avrupa kulüplerinin radarında olduğu ifade edildi.
