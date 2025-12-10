TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da rota Takehiro Tomiyasu!

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Trendyol Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak isteyen Trabzonspor, ara transfer dönemi için düğmeye bastı. Bordo-mavililer, Temmuz ayında Arsenal'a veda eden ve güncel olarak sözleşmesi bulunmayan Takehiro Tomiyasu için devreye girdi. 42 kez Japonya Milli Takımı forması giyen stoper, Yeni Asır'da yer alan habere göre Stefan Savic'in sakatlığının ardından Fatih Tekke'nin listesinin zirvesinde yer alıyor.

SAKATLANDI, SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Arsenal formasıyla 84 maçta 4 farklı savunma pozisyonunda da oynayan Tomiyasu, Şubat ayında ciddi bir diz sakatlığı geçirdi. Sözleşmesi Temmuz ayında karşılıklı anlaşmayla feshedildi. Japon yıldız o zamandan beri sakatlığını tamamen atlatmak için uğraş veriyor. 27 yaşındaki başarılı isim Trabzonspor'a transfer olması ona Japonya Milli Takımı'nda ve bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer alma şansı sunacak.