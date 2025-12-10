CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da rota Takehiro Tomiyasu!

TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da rota Takehiro Tomiyasu!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını güçlendiren Trabzonspor, ara transfer dönemi öncesi çalışmalarında hız kazandı. Bordo-mavililer, 27 yaşındaki Japon stoper Takehiro Tomiyasu'yu listesinin ilk sıralarına yazdı. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 14:20 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 15:26
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da rota Takehiro Tomiyasu!

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Trendyol Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak isteyen Trabzonspor, ara transfer dönemi için düğmeye bastı. Bordo-mavililer, Temmuz ayında Arsenal'a veda eden ve güncel olarak sözleşmesi bulunmayan Takehiro Tomiyasu için devreye girdi. 42 kez Japonya Milli Takımı forması giyen stoper, Yeni Asır'da yer alan habere göre Stefan Savic'in sakatlığının ardından Fatih Tekke'nin listesinin zirvesinde yer alıyor.

SAKATLANDI, SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Arsenal formasıyla 84 maçta 4 farklı savunma pozisyonunda da oynayan Tomiyasu, Şubat ayında ciddi bir diz sakatlığı geçirdi. Sözleşmesi Temmuz ayında karşılıklı anlaşmayla feshedildi. Japon yıldız o zamandan beri sakatlığını tamamen atlatmak için uğraş veriyor. 27 yaşındaki başarılı isim Trabzonspor'a transfer olması ona Japonya Milli Takımı'nda ve bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer alma şansı sunacak.

Yapay zekadan tahmin: Brann-F.Bahçe maçı...
REKLAM - TÜRK TELEKOM
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması: Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda liderlerle bir araya gelecek
F.Bahçeli yıldıza Serie A kancası!
Milan'ın dünya yıldızı G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yıldız isimden transfer itirafı! Yıldız isimden transfer itirafı! 16:05
F.Bahçeli yıldıza Serie A kancası! F.Bahçeli yıldıza Serie A kancası! 15:49
Yapay zekadan tahmin: Brann-F.Bahçe maçı... Yapay zekadan tahmin: Brann-F.Bahçe maçı... 15:40
Yusuf Sadi Açar dünya şampiyonu! Yusuf Sadi Açar dünya şampiyonu! 15:29
Juventus-Pafos maçı yayın bilgisi! Juventus-Pafos maçı yayın bilgisi! 15:19
Trabzonspor'da hedef! Trabzonspor'da hedef! 15:16
Daha Eski
Fethiyespor'dan maç öncesi açıklama! Fethiyespor'dan maç öncesi açıklama! 15:09
İşte F.Bahçe'nin Brann kadrosu! 9 eksik var İşte F.Bahçe'nin Brann kadrosu! 9 eksik var 15:06
Göztepe'de golcüler netleşiyor! Göztepe'de golcüler netleşiyor! 15:03
Fenerbahçe, Brann maçına hazır! Fenerbahçe, Brann maçına hazır! 14:53
U17 Kız Milliler Bolu’da kampta! U17 Kız Milliler Bolu’da kampta! 14:45
Mert Hakan'ın bahis konuşmaları ortaya çıktı! Mert Hakan'ın bahis konuşmaları ortaya çıktı! 14:44