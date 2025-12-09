CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'da Muçi küllerinden doğdu!

Trabzonspor'da Muçi küllerinden doğdu!

Kritik Göztepe deplasmanında kaydettiği iki gol ile 3 puanı getiren ve Trabzonspor'u zirve yarışında ikinci sıraya taşıyan Ernest Muçi, Süper Lig'deki en golcü dönemini yaşıyor. İşte 24 yaşındaki Arnavut yıldızın bordo-mavili forma ile uğradığı değişim...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 09:22
Trabzonspor'da Muçi küllerinden doğdu!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 34 puanla 2. sırada yer alan Trabzonspor'da son 3 haftada skora en çok Ernest Muçi katkı sağladı. Bordo mavili takımda gol yükünü çeken Paul Onuachu (11 gol) ve Felipe Augusto (6 gol) isimlerinin ardından son haftalarda skora en çok katkı sağlayan oyuncu, Ernest Muçi oldu. Sezon başında Beşiktaş'tan bir milyon euro'ya kiralanan 24 yaşındaki 10 numara, ligdeki son 3 maçta 5 gol atarak takımına zirve yarışında hayat verdi. 1.80 boyundaki futbolcu, her geçen gün formunu artırarak taraftarı mest etti.

SON 3 MAÇTA 9 PUAN KAZANDIRDI

İlk günlerinde eleştirilerin odağında olan ancak Fatih Tekke'nin güveniyle forma şansı bulmaya devam eden Muçi, son haftalarda takımına önemli katkılar yaptı. Ligin 13. haftasında Trabzonspor'un Başakşehir'i 4-3 yendiği karşılaşmanın 62. dakikasında oyuna giren Muçi, 2 gol atıp galibiyeti getirdi. Muçi, ligin 14. haftasında bordo-mavililerin sahasında Konyaspor'u 3-1 yendiği karşılaşmada da şık bir frikik golüne imza attı. Göztepe maçında da 2 gol attı. Trabzonspor, Muçi'nin gol attığı son 3 maçı kazanarak 9 puanı hanesine yazdırdı.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI GOL GÜVENCESİ

Ernest Muçi, hafta sonunda Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmada takımının en büyük gol güvencelerinden biri olacak. Trabzonspor'da 11 gol ile en golcü oyuncu olan Onuachu'nun kart cezasında Muçi, eski takımına karşı gol arayacak isimlerin başında gelecek.

TARİHE GEÇTİ

Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta da gol atan Ernest Muçi, Türkiye kariyerinin en uzun serisini yakaladı. Göztepe karşılaşmasında 2 gol kaydeden Ernest Muçi, Süper Lig'de Burak Yılmaz'dan (Aralık 2010) bu yana üst üste 2 deplasman maçında 2+ gol atan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu. Arnavut futbolcu, son 3 lig maçında da skor katkısı sağladı. Muçi'nin son 3 lig maçındaki performansı şöyle: Göztepe (2 gol), Başakşehir (2 gol), Konyaspor (1 gol).

TÜRKİYE'DE EN GOLCÜ DÖNEMİ

Muçi, Trabzonspor formasıyla Süper Lig kariyerindeki en golcü sezonuna ulaştı. 2023-2024 sezonunda devre arasında geldiği Beşiktaş'ta 13 lig maçında 3 gol atan Arnavut 10 numara, geçen sezon 27 maçta 4 gol katkısı sağlarken bu sezon 12 maç sonunda 5 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

