Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Hakem skandalı

Hakem skandalı

Trabzonspor, Göztepe deplasmanından 3 puanla dönerken hakem Atilla Karaoğlan'ın arka arkaya yanlış kararları büyük tepki topladı. Kritik bir galibiyet elde eden bordo-mavililer buna karşın Beşiktaş derbisi öncesi iki önemli yıldızını kaybetti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 06:52
Hakem skandalı

Trabzonspor, Göztepe deplasmanından 3 puanla dönerken hakem Atilla Karaoğlan'ın arka arkaya yanlış kararları büyük tepki topladı. Kritik bir galibiyet elde eden bordo-mavililer buna karşın Beşiktaş derbisi öncesi iki önemli yıldızını kaybetti.

73. dakikada ikili mücadele esnasında Onuachu'ya gösterilen sarı kart herkesi şaşırttı.

Nijeryalı yıldız da Atilla Karaoğlan'ın kararına anlam veremedi. Cezalı duruma düşen golcü futbolcu gelecek hafta iç sahada oynanacak Beşiktaş maçını kaçıracak.

PINA'NIN KIRMIZISINA TEPKİ

Onuachu'ya çıkan sarı kartın ardından 78'de tartışmalı bir karar daha geldi. Pina'nın Juan'a faul yaparak son adam olduğunu belirten hakem Karaoğlan direkt kırmızı kart gösterdi. Uzun süre VAR'dan gelecek karar beklense de sonuç değişmedi.

Bordo-mavililer kritik bir anda 10 kişi kaldı. 23 yaşındaki sağ bek Beşiktaş derbisinde olamayacak. Teknik Direktör Fatih Tekke de kenarda kararlara uzun süre itiraz etti.

FOLCARELLI GERİ DÖNDÜ

Trabzonspor'da Göztepe karşısında Tim Jabol Folcarelli ilk 11'de yer aldı. Geçtiğimiz hafta forma giymeyen 25 yaşındaki Fransız futbolcu dünkü önemli deplasmanda Ozan Tufan'la beraber orta sahada yan yana oynadı.

SERDAR SAATÇI İLK KEZ

Bordo-mavililerde defans hattında önemli bir değişiklik oldu. Serdar Saatçı stoperde Batagov ile yan yana oynadı.

İki savunmacı hafta içinde kupadaki Van Spor karşılaşmasında da beraber forma giymişti. Serdar bu sezon ligde ilk kez bir maça 11'de başladı.

OKAY RİSKE EDİLMEDİ

Göztepe'ye konuk olan Trabzonspor'da Okay Yokuşlu mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Okay'ın özellikle maçta bir gün önce gerçekleşen antrenmanda hafif bir sakatlığı meydana geldiği belirtildi.

Deneyimli futbolcunun bu nedenle dün akşamki karşılaşmada yer almadığı aktarıldı.

KAPTAN OZAN TUFAN

Fırtına'da dünkü Göztepe deplasmanında Ozan Tufan kaptanlık bandını taktı. Ozan, "Şehir ve takım olarak çok iyi bir hava yakaladık. 10 kişi kalsak da çok iyi mücadele ettik. Çok mutluyuz" dedi.


