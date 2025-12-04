Pes etmeyen ruh

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fatih Tekke, yönetimindeki bordo-mavililer, 14 haftalık performansıyla ligde yenilmesi zor bir takım kimliği kazandı. Disiplinli savunma anlayışını koruyan Karadeniz ekibi, özellikle iç sahada oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilmezlik serisini sürdürdü. İç sahada 18 puan toplayarak zirvede yer aldı. Karadeniz ekibi dış sahada ise tek yenilgisini Fenerbahçe'ye karşı aldı. Deplasmanda 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda 13 puan toplayarak dış sahada güven veren bir performans sergiledi.