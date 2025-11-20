Dünya devleri Trabzonsporlu yıldızın peşinde! Rekor kırabilir

Bordo mavililerin sezon başında Bastia'dan 5.5 milyon euro'ya transfer ettiği Christ İnao Oulai ile ilgili müthiş bir iddia ortaya atıldı. Dünya devleri Bayern Münih ve Manchester City, Trabzonspor'un 19 yaşındaki yıldızı Christ İnao Oulai ile ciddi şekilde ilgileniyor. Alman ekibinin, City'yi geride bırakmak için 19 yaşındaki oyuncu için 60 milyon euro ödemeye hazırlandığı bildiriliyor. Oulai, 5 yıllık imza atmıştı. 1.73 boyundaki futbolcu, bordo mavili forma ile çıktığı 6 maçta 1 gol attı ve 2 de asist yaptı.

10 ÜZERİNDEN 10 PUAN

Oulai, Fildişi Sahili Milli Takımı ile ilk kez bir maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika oynadı. 19 yaşındaki yıldız; ülkesinin Umman'ı 2-0 yendiği karşılaşmada performansı ile mest etti. 1.73 boyundaki futbolcunun performansı hem sosyal medyada hem de ülkesinde hayranlık uyandırdı. Fildişi taraftarları, Oulai'nin performansı için ''10 üzerinden 10'' ifadesini kullandı.

GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Christ Oulai, Fildişi Sahili'ndeki memleketinde ihtiyaç sahibi ailelere 100 torba pirinç ve 100 kutu yağ bağışlayarak destek oldu. 19 yaşındaki futbolcu doğup büyüdüğü Yopougon bölgesindeki Selmer ve Caistab mahallelerinde yaşayan dul kadınların ailelerine ulaştı.