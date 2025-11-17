Onana çok mutlu

Karadeniz devinde sezon başında kadroya katılan dünyaca ünlü eldiven Andre Onana, kariyerinde yeniden çıkışa geçti. Manchester United'da istediği performansı gösteremeyen Onana, Trabzonspor'da aradığı huzuru buldu. Kurtarışları ve takıma liderliğiyle alkışları toplayan Kamerunlu file bekçisi, camiada ve şehirde çok sevildi. Taraftarların gönlünde kısa sürede taht kuran dünyaca ünlü 1 numara, yeniden çıkışa geçti. Onana adeta Inter ve Ajax günlerindeki gibi başarılı bir performans elde etti. Başarılı eldiven Trabzon'a hemen uyum sağladı ve mutlu olduğunu her defansında dile getirdi. Manchester United taraftarları da Onana'yı yakından takip ediyor.

RAKAMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Onan, bu sezon yakaladığı istatistiklerle göz doldurdu. 29 yaşındaki kaleci, Trabzonspor'da 8 lig maçında toplamda 28 kurtarış yaparken maç başına 3.5'luk bir ortalama tutturdu. Yüzde 80'lik bir kurtarış yüzdesine sahip olan Onana, 8 maçta sadece 7 gol yedi ve maç başı na 0.9'luk gol yeme oranı buldu.