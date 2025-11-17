Gözler Edin Vişça’da

Trabzonspor'da kaptanlardan Edin Vişça bu sezon daha az forma şansı buldu. Türkiye'de 15. sezonunu geçiren Bosna Hersekli yıldız, ilk 12 haftada 173 dakika süre aldı. Sadece bir kez ilk 11'de başlayan Vişça, geçmiş sezonlara oranla daha az forma giydi. Buna karşın saha içi ve saha dışında takımın liderlerinden olan deneyimli futbolcu'ya Fatih Tekke de çok güveniyor. Vişça, 2021-22 sezonunda Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamıştı.
