CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Gözler Edin Vişça’da

Gözler Edin Vişça’da

Trabzonspor'da kaptanlardan Edin Vişça bu sezon daha az forma şansı buldu. Türkiye'de 15. sezonunu geçiren Bosna Hersekli yıldız, ilk 12 haftada 173 dakika süre aldı. Sadece bir kez ilk 11'de başlayan Vişça, geçmiş sezonlara oranla daha az forma giydi. Buna karşın saha içi ve saha dışında takımın liderlerinden olan deneyimli futbolcu'ya Fatih Tekke de çok güveniyor. Vişça, 2021-22 sezonunda Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 06:51
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gözler Edin Vişça’da
Trabzonspor'da kaptanlardan Edin Vişça bu sezon daha az forma şansı buldu. Türkiye'de 15. sezonunu geçiren Bosna Hersekli yıldız, ilk 12 haftada 173 dakika süre aldı. Sadece bir kez ilk 11'de başlayan Vişça, geçmiş sezonlara oranla daha az forma giydi. Buna karşın saha içi ve saha dışında takımın liderlerinden olan deneyimli futbolcu'ya Fatih Tekke de çok güveniyor. Vişça, 2021-22 sezonunda Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamıştı.
Bugün altın ne kadar? 17 Kasım gram ve çeyrek altın kaç ne kadar, kaç TL?
Aslan Arias için transfer planını belirledi!
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'a Victor Osimhen şoku! Nijerya-Demokratik Kongo maçında sakatlık geçirdi...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada uçak kazası, Terörsüz Türkiye, Gazze var
G.Saraylıları transferde kızdıran haber!
G.Saray'ın Lookman'a teklifi ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı 01:15
Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı 01:15
Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı 01:04
İsrail Moldova'yı mağlup etti İsrail Moldova'yı mağlup etti 00:58
Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı 00:46
Beşiktaş'tan Benfica'ya Rafa Silva teklifi! Beşiktaş'tan Benfica'ya Rafa Silva teklifi! 00:32
Daha Eski
G.Saray'da Osimhen şoku! Gözyaşlarına hakim olamadı G.Saray'da Osimhen şoku! Gözyaşlarına hakim olamadı 00:30
Osimhen'den UEFA'ya G.Saray itirafı! Osimhen'den UEFA'ya G.Saray itirafı! 00:30
Savcılıktan yeni açıklama! Bahis soruşturması genişleyebilir Savcılıktan yeni açıklama! Bahis soruşturması genişleyebilir 00:30
G.Saray'ın Lookman'a teklifi ortaya çıktı! G.Saray'ın Lookman'a teklifi ortaya çıktı! 00:30
Alman basınından flaş Icardi iddiası! G.Saray... Alman basınından flaş Icardi iddiası! G.Saray... 00:30
A Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik! A Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik! 00:30