Gözler Pina ve Oulai’de

Bordo-mavili takımdan milli takımlarına davet edilen Wagner Pina ve Christ İnao Oulai, dikkatleri üzerine çekti. Bordo-mavili kulüp, iki futbolcusunun da uluslararası arenada göstereceği performansı yakından takip edecek. Bu sezon Trabzonspor formasıyla istikrarlı bir grafik çizen Wagner Pina ve Christ Oulai'nin, milli takımlarda sergileyecekleri performansın hem bireysel gelişimlerine hem de kulüplerine olumlu yansıması bekleniyor.

GENÇLERE YATIRIMIN MEYVELERİ

Yönetim, genç oyunculara yatırım politikasının meyvelerini toplamaya başladı. Milli takıma davet edilen isimlerin uluslararası görünürlüğünün artmasının, Trabzonspor'un marka değerini ve Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirdiği kaydedildi. Teknik ekip, milli oyuncuların performansını çok yakından izleyecek.