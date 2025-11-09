Tribünler dolmadı

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor taraftarları, dün Alanyaspor ile oynanan kritik mücadeleye çok fazla ilgi göstermedi. Yönetim kurulunun bilet fiyatlarında önemli oranda indirime gitmesine rağmen tribünlerdeki bazı boşluklar yine dikkat çekti. Tribünlerde yer alan taraftarlar takımlarına 90 dakika boyunca destek verirken, ayrıca 6 Alanyaspor taraftarı da maça gelerek takımlarının yanında yer aldı.

YENİ SPONSOR CEYSU

Trabzonspor dün Papara Park'ta düzenlenen törenle Ceysu ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Bordomavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün su sponsoru; Türkiye'nin en iyi alkali doğal kaynak suyu olan Ceysu oldu" ifadeleri kullanıldı.