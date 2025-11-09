CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Tribünler dolmadı

Tribünler dolmadı

Trabzonspor taraftarları, dün Alanyaspor ile oynanan kritik mücadeleye çok fazla ilgi göstermedi. Yönetim kurulunun bilet fiyatlarında önemli oranda indirime gitmesine rağmen tribünlerdeki bazı boşluklar yine dikkat çekti. Tribünlerde yer alan taraftarlar takımlarına 90 dakika boyunca destek verirken, ayrıca 6 Alanyaspor taraftarı da maça gelerek takımlarının yanında yer aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tribünler dolmadı

Trabzonspor taraftarları, dün Alanyaspor ile oynanan kritik mücadeleye çok fazla ilgi göstermedi. Yönetim kurulunun bilet fiyatlarında önemli oranda indirime gitmesine rağmen tribünlerdeki bazı boşluklar yine dikkat çekti. Tribünlerde yer alan taraftarlar takımlarına 90 dakika boyunca destek verirken, ayrıca 6 Alanyaspor taraftarı da maça gelerek takımlarının yanında yer aldı.

YENİ SPONSOR CEYSU

Trabzonspor dün Papara Park'ta düzenlenen törenle Ceysu ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Bordomavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün su sponsoru; Türkiye'nin en iyi alkali doğal kaynak suyu olan Ceysu oldu" ifadeleri kullanıldı.

İsmail Yüksek'e Fransız kancası
İşte Buruk'un Kocaeli maçı 11'i!
DİĞER
Trabzonspor - Alanyaspor maçı sonrası Ali Şansalan yorumu! “Kafasına göre takıldı”
Ajan Hüseyin Gün’ün rehberinden FETÖ'den CIA'ye MOSSAD'dan İsrail'e casus ağı çıktı! Türkiye karşıtı plan deşifre edildi
Tedesco'dan flaş Duran kararı! İşte F.Bahçe'nin ilk 11'i
F.Bahçe'ye transferde dev piyango! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
9 Kasım Pazar hangi maçlar var? 9 Kasım Pazar hangi maçlar var? 07:25
Chelsea 3 puanı 3 golle aldı Chelsea 3 puanı 3 golle aldı 01:15
Milan'a Parma çelmesi Milan'a Parma çelmesi 01:08
Milan'a Parma çelmesi Milan'a Parma çelmesi 01:08
Chelsea 3 puanı 3 golle aldı Chelsea 3 puanı 3 golle aldı 01:02
Beşiktaş Antalya'da kazandı! Beşiktaş Antalya'da kazandı! 00:04
Daha Eski
G.Saray'ın Kocaeli kafilesi belli oldu! G.Saray'ın Kocaeli kafilesi belli oldu! 00:04
İstanbul'da kazanan Göztepe! İstanbul'da kazanan Göztepe! 00:04
F.Bahçe'ye transferde dev piyango! Bunu kimse beklemiyordu F.Bahçe'ye transferde dev piyango! Bunu kimse beklemiyordu 00:04
Fatih Tekke: Beklentimizin çok çok altında! Fatih Tekke: Beklentimizin çok çok altında! 00:04
Trabzon'da kazanan çıkmadı! Trabzon'da kazanan çıkmadı! 00:04
Özbek'ten flaş Messi açıklaması! Özbek'ten flaş Messi açıklaması! 00:04