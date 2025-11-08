CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Fatih Tekke: Beklentimizin çok çok altında bir maç!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerde Teknik Direktör Fatih Tekke maçı değerlendirdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 19:41
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer bu mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerde Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEKKE'NİN SÖZLERİ:

Oyunun ilk bölümünde ön alan baskımız fena olmadı. Hazırlanış açısından karşılaştığımız oyunun hiç alakası yok. Olumlu bir şey konuşamıyorum. Beklentimizin çok çok altında bir maç. Herkesin beklentisi farklı ama ben hep söylüyorum; Akyazı'da Trabzonspor teknik adamı 1 puana iyi dememeli ama bu oyuna 1 puan çok çok iyi. Performansı artırmalıyız. İyi savunamazsanız her takım oynuyor, oynuyor yani. Müsaade ederseniz herkes oynuyor. 90 dakikada öne çıkan bir oyuncu söyleyemiyoruz. 1 puana iyi demek zorunda kalıyoruz. Oyuna bakarsan 2 puan kaybetmedik. Sakatlar ve cezalılar var. Bizim takımımız yere sağlam basmak zorunda. Bizim gücümüz bir arada oynarsak, performansımızın hepsini verdiğimizde işler biraz kolaylaşıyor, çok kolaylaşıyor diyemiyorum. Kendimi de katarak hepimiz beraber 2 puan kaybettik. Üzgünüz.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
