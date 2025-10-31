CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Fatih Tekke derbi planını belirledi! İşte Trabzonspor'un Galatasaray maçı muhtemel 11'i

Fatih Tekke derbi planını belirledi! İşte Trabzonspor'un Galatasaray maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Bordo mavililer lideri mağlup ederek zirve takibini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Fırtına'da teknik direktör Fatih Tekke dev maçın kadrosunu netleştirmeye başladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 14:49
Fatih Tekke derbi planını belirledi! İşte Trabzonspor'un Galatasaray maçı muhtemel 11'i

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Ligde 28 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek zirve yarışında puan farkını kapamak istiyor.

Fatih Tekke derbi planını belirledi! İşte Trabzonspor'un Galatasaray maçı muhtemel 11'i

Üst üste 5. galibiyet peşinde

Ligin son 4 haftasında kazanan Karadeniz ekibi, Galatasaray'ı da mağlup etmesi halinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonun ardından ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayacak. Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 23. haftasında Galatasaray'ı 2-1, 24. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0, 25. haftasında Konyaspor'u 2-1, 26. haftasında Alanyaspor'u 4-0 ve 27. haftasında Kayserispor'u 3-2 mağlup etmişti.

Fatih Tekke derbi planını belirledi! İşte Trabzonspor'un Galatasaray maçı muhtemel 11'i

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Fatih Tekke derbi planını belirledi! İşte Trabzonspor'un Galatasaray maçı muhtemel 11'i

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, zorlu Galatasaray deplasmanı öncesi kadrosunu büyük oranda netleştirdi. İşte bordo mavililerin derbi 11'i.

Fatih Tekke derbi planını belirledi! İşte Trabzonspor'un Galatasaray maçı muhtemel 11'i

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Okay, Oulai, Zubkov, Augusto, Onuachu

