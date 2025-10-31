Fatih Tekke derbi planını belirledi! İşte Trabzonspor'un Galatasaray maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Bordo mavililer lideri mağlup ederek zirve takibini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Fırtına'da teknik direktör Fatih Tekke dev maçın kadrosunu netleştirmeye başladı. İşte detaylar...
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Ligde 28 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek zirve yarışında puan farkını kapamak istiyor.
Üst üste 5. galibiyet peşinde
Ligin son 4 haftasında kazanan Karadeniz ekibi, Galatasaray'ı da mağlup etmesi halinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonun ardından ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayacak. Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 23. haftasında Galatasaray'ı 2-1, 24. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0, 25. haftasında Konyaspor'u 2-1, 26. haftasında Alanyaspor'u 4-0 ve 27. haftasında Kayserispor'u 3-2 mağlup etmişti.
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.
