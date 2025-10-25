CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor - Eyüpspor CANLI İZLE | Trabzonspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

Trabzonspor - Eyüpspor CANLI İZLE | Trabzonspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Eyüpspor'u konuk ediyor. Ligde zirveye oynayan Karadeniz ekibi, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye düşürmek istiyor. Konuk takım ise 8 puan ve -5 averaj ile 14. sıradan ortalara ilerleyerek küme hattından uzaklaşmak istiyor. Deplasmanda henüz galibiyet alamayan Eyüpspor, Papara Park'ta siftah yapmak için sahaya çıkacak. Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı karşılaşmanın detayları merak ediliyor. Peki Trabzonspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 10:37
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor - Eyüpspor CANLI İZLE | Trabzonspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

Trabzonspor - Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı Karadeniz'de devam ediyor. Trabzonspor, Papara Park'ta Eyüpspor'u ağırlayacak. Zirve yolunda emin adımlarla ilerleyen Fatih Tekke'nin öğrencileri, lider Galatasaray ile arasındaki 5 puan farkını eriterek ilk sıraya yerleşmenin peşinde. Evinde 3 puanı alması halinde 23 puana yükselecek olan bordo-mavililer, bu sezon sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Konuk ekip ise 10. haftaya girerken 8 puan ve -5 averajla 14. sırada girdi. Evinde oynadığı 5 maçtan 2'sini kazanan Eyüpspor'un deplasman galibiyeti bulunmuyor. Küme hattından uzaklaşmak isteyen Orhan Ak'ın ekibi, Papara'dan puansız dönmek istemiyor. Peki Trabzonspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor - Eyüpspor maçı 11'ler

TRABZONSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Eyüpspor maçı, 25 Ekim Cumartesi günü oynanacak. Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Küçük'ün yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ve Murat Altan üstlenecek.

TRABZONSPOR - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor - Eyüpspor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Ligde 25 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde 20 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u da yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor - Eyüpspor maçı hangi kanalda?

HEDEF DÖRT DÖRTLÜK GALİBİYET SERİSİ

Ligde son 3 karşılaşmasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3, sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0, Çaykur Rizespor'u da Rize'de 2-1 yenen bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u da mağlup etmesi halinde ligde 131 hafta sonra art arda 4 maç kazanmış olacak.

Trabzonspor, bu sezon sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Bordo-mavililer, sahasında Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor'u 1-0, Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup ederken Gaziantep FK ve Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor - Eyüpspor maçı detayları!

EVİNDE KAYBETMİYOR

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 167 gündür sahasında kaybetmiyor. Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde tek mağlubiyeti geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren sarı-kırmızılı takım karşısında 2-0'lık yenilgi ile almıştı.

Trabzonspor, 10 Mayıs'ta oynanan karşılaşmanın ardından 167 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı. Karadeniz ekibinde sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme ve genç oyuncu Salih Malkoçoğlu haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Buruk kararını verdi! Sözleşmesi...
F.Bahçe'den Hollandalı yıldıza kanca!
DİĞER
İlayda Çevik anlattı: Mental olarak yorucu ve yıpratıcı bir süreçti
"Gün" gibi casusluk! Ekrem İmamoğlu Necati Özkan Merdan Yanardağ... Listede kimler var? MI6 bağlantısı belgelendi İstanbullunun verisi sızdırıldı
Arda'dan polis memurlarına anlamlı davranış!
Tedesco güven tazeledi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sakaryaspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Sakaryaspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? 10:16
Arda'dan polis memurlarına anlamlı davranış! Arda'dan polis memurlarına anlamlı davranış! 09:44
Pendikspor - Serik Spor maçı canlı yayın bilgisi! Pendikspor - Serik Spor maçı canlı yayın bilgisi! 09:40
Adana Demirspor - Van Spor FK maçı hangi kanalda? Adana Demirspor - Van Spor FK maçı hangi kanalda? 09:26
Sarıyer - Manisa FK maçı detayları! Sarıyer - Manisa FK maçı detayları! 09:14
Kocaelispor - Alanyaspor maçı detayları! Kocaelispor - Alanyaspor maçı detayları! 08:49
Daha Eski
Bugünkü maçlar listesi | 25 Ekim Cumartesi kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda? Bugünkü maçlar listesi | 25 Ekim Cumartesi kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda? 08:43
Mourinho'dan flaş F.Bahçe itirafı! "Ayrılmamda etkili oldu" Mourinho'dan flaş F.Bahçe itirafı! "Ayrılmamda etkili oldu" 00:31
Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko! Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko! 00:31
Almanya'da gündem Tedesco! "F.Bahçe'deki ilk birkaç maçında..." Almanya'da gündem Tedesco! "F.Bahçe'deki ilk birkaç maçında..." 00:31
Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması! Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması! 00:31
F. Karagümrük ile Kayserispor yenişemedi! F. Karagümrük ile Kayserispor yenişemedi! 00:31