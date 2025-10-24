Dev golcünün rekor hedefi

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzınspor'un deneyimli forveti Paul Onuachu, Eyüpspor maçına rekor hedefiyle çıkacak. Çaykur Rizespor'u da boş geçmeyerek bordo-mavili formayla ilk kez üst üste 4 maçta gol atan deneyimli yıldız, bu süreçte 5 kez rakip fileleri sarstı. Onuachu, en son 2021-2022 sezonunda Genk formasıyla art arda 4 maçta 7 gol kaydetmişti. 2.01'lik forvet, Eyüpspor'a da gol atarsa Genk formasıyla 2020-2021 sezonunda yakaladığı 5 maçlık gol serisini tekrarlayacak.