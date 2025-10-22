TRANSFER HABERİ - Messi’nin eski takım arkadaşı Trabzonspor’un radarında! Tekke’den özel rapor

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, ocak ayı transfer döneminde dikkat çekici bir isme yöneldi. Bordo-mavililer, Inter Miami formasıyla Lionel Messi ile birlikte oynayan ve bu sezon Parma’da kiralık olarak mücadele eden genç yıldız Benjamin Cremaschi’yi gündemine aldı. İşte detaylar… (TS spor haberleri)

Trabzonspor'da ara transfer dönemi öncesi çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Fatih Tekke, milli arayı fırsat bilerek scout ekibiyle yeni takviyeler için geniş kapsamlı bir inceleme yaptı. Bordo-mavililerin radarına ise dünya futbolunun da dikkatle izlediği genç bir isim olan, Lionel Messi'nin İnter Miami'deki takım arkadaşı Benjamin Cremaschi girdi. 2006 doğumlu ABD'li orta saha, Miami'de Messi ile birlikte gösterdiği performansla adını kısa sürede duyurmuştu. Bonservisi Amerikan ekibinde bulunan 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon başında Serie B takımı Parma'ya kiralanmıştı. Şili'de düzenlenen U20 Dünya Kupası nedeniyle yeni takımında henüz süre alamayan 1.80 boyundaki yetenek için Parma'nın satın alma opsiyonu var. Miami ile sözleşmesi 2027'de bitecek olan Cremaschi'nin market değeri 5 milyon euro. Miami ile 107 maça çıktı ve 8 gol atıp 9 da asist yaptı.

OCAK AYINDA GİRİŞİM YAPILACAK

Henüz resmi bir teklif yapılmasa da bordo-mavili yönetimin ocak ayında Cremaschi için ilk teması kurmaya hazırlandığı ifade edildi. Trabzonspor'un genç ve gelecek vadeden oyunculara yatırım yapma planı çerçevesinde bu transferin büyük yankı uyandırması bekleniyor.

ÖZEL RAPOR SUNDU

Fatih Tekke'nin, Cremaschi için özel bir değerlendirme raporu hazırladığı öğrenildi. Tekke'nin, genç oyuncunun yüksek enerjisi, pas kabiliyeti ve mücadeleci yapısının takımın orta saha profiline tam olarak uyduğunu düşündüğü bildirildi.

