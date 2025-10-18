Yok edici hücum hattı

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Lig'deki hücum verilerine bakıldığında Süper Lig'in en üretken iki takımından biri olarak yer alıyor. Galatasaray 20 golle zirvede, bordo-mavililerde 13 golle ikinci sırada bulunuyor. Karadeniz devinde hücum hattının en etkili ismi 6 golle Paul Onuachu olurken, Felipe Augusto da 3 golle takımına katkı sağladı. Son haftalarda form grafiğini yükselten Zubkov ise 1 golle skora katkı veren bir diğer isim oldu. Trabzonspor'un hücum hattında yakaladığı bu uyum, Çaykur Rizespor deplasmanında Fatih Tekke'nin ön bölgede rakip savunmayı hataya zorlama planında en önemli kozu olacak.

SADECE GOLCÜLER DEĞİL

Sadece forvetler değil, orta saha hattı da üretkenliğiyle dikkat çekti. Savic ve Okay Yokuşlu, hücum hattına destek vererek birer gol kaydetti. Takım genelinde toplam 8 farklı oyuncu 9 asist yaparken, bu asistlerin ikisinde imzası bulunan Wagner Pina, pas bağlantılarında kilit rol üstlendi.

ZUBKOV MUTLU ETTİ

Kayserispor maçında gol attıktan sonra sakatlanan Oleksandr Zubkov, milli arada iyileşti. Sırt bölgesinden problem yaşayan ve bu nedenle Ukrayna Milli Takımı'nda kadrodan çıkartılan tecrübeli futbolcu, 1 haftalık periyotta yoğun tedavi geçirdi.

YOLCULUK BUGÜN

Trabzonspor, maç için bugün karayolu ile Rize'ye hareket edecek. Bordo-mavililer, müsabakanın ardından geri dönecek. İki şehir arasındaki mesafe 70 km.