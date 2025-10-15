TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’un yeni hedefi Peter Olayinka! Sözleşmesi sezon sonu bitiyor

Trabzonspor, kanat rotasyonu için mutlaka takviye istiyor. Bordo-mavililer, Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'da forma giyen 26 yaşındaki Krepin Diatta'yı listesine eklemişti. Monaco ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek Senegalli yıldız için ara transfer döneminde harekete geçilmesi bekleniyor. Ancak Nijerya basını yeni bir iddia ortaya attı: Peter Olayinka. Haberde bordo mavili kulübün Kızılyıldız'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği belirtildi. Asıl mevkisi sol kanat olan Nijeryalı futbolcu sağ kanat ve forvette de görev yapabilmesi ile dikkat çekiyor. Bu nedenle tercih nedeni olabilir.

SÖZLEŞMESI 2026'DA SONA ERECEK

Nijerya Milli Takım formasını 4 kez terleten 1.88 boyundaki futbolcunun Süper Liga Srbije kulübü ile sözleşmesi 2026'da sona erecek. Karadeniz devinin kurmaylarının devre arasında şu anda market değeri 4 milyon euro olan futbolcu için harekete geçmesi bekleniyor. Peter Olayinka, özellikle kontra atak futboluna dayalı sistemlerde büyük katkı sağlayan bir kanat/forvet oyuncusudur. Yüksek tempolu oyunlarda fark oluşturur ancak kapalı savunmalara karşı etkisi azalabilir. İyi bir fiziksel kondisyona sahip, hem hücumda hem savunmada çalışan, mücadeleci bir takım oyuncusudur.

OYUN TARZI VE ÖZELLİKLERİ

1. HIZ VE ATLETİZM: Olayinka çok güçlü bir sprinterdir. Açık alanda hızlanması üst düzeydir ve savunma arkasına koşularla etkili olur.

2. ÇALIŞKANLIK VE PRES GÜCÜ: Takım savunmasına katkısı yüksektir. Hücum hattında sürekli pres yapar, rakip savunmayı rahatsız eder. Bu yönüyle teknik direktörlerin sevdiği "iki yönlü kanat oyuncusu" profilindedir.

3. TOPSUZ ALAN OYUNU: Ceza sahasına koşu zamanlaması iyidir; gol sezgisi yüksek. Özellikle ikinci forvet gibi oynadığında bu özelliği daha belirgin hale gelir.

4. TOPLA KAT EDEBİLME: Dripling kabiliyeti iyi, ancak bire birde çok gösterişli değil-daha çok doğrudan kaleye yönelen, dikine oynayan bir kanat tipidir.

5. BİTİRİCİLİK: Ceza sahasında soğukkanlı vuruşlar yapabilir ama istikrarsızdır. Zaman zaman kolay pozisyonları harcayabilir.

6. TAKIM OYUNUNA KATKI: Kolektif futbolu sever, pas bağlantılarını iyi kurar. Özellikle hızlı geçiş oyunlarında çok verimlidir.

Zayıf Yanları

Bitiricilikte istikrarsızlık

Son pas kalitesi her zaman yüksek değil

Zaman zaman oyun içinde kaybolabiliyor

Güçlü Yanları

Fizik gücü ve hız

Pres disiplini

Ceza sahasına etkili koşular

Takım oyununa uyum