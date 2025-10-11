Haksızlık yapıldı takım olduk

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, bordo-mavili takımın gelişim süreci, taraftarın tribün ilgisi ve Onana'nın Trabzonspor'daki geleceği hakkında konuştu. Takım olma yönünde iyi yol kat ettiklerini söyleyen Zeyyat Kafkas, "Fenerbahçe derbisinde uğradığımız haksızlık bize takım olma yolunda büyük bir yol kat ettirdi. Burada da takımın abileri, Vişça, Savic, Onuachu, yeni gelen Onana, müthiş bir sahiplenme duygusu içerisindeler. Zaten hocamız da bunu her zaman onlara aşılıyor. Maç öncesi konuşmalarında bunu görüyoruz. Trabzonspor ruhunu sadece teknik anlamda değil her anlamda onlara aşılama konusunda Fatih Tekke büyük bir güç. Bunu da en iyi şekilde kullanıyor. Takım olma yolunda iyi yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra daha iyi günler bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPORLU ONANA

Onana'nın transfer sürecinde Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarından çok etkilendiğini belirten Kafkas, "Onana Trabzon- spor'a gelmeden önce yönetici arkadaşımız İbrahim Bey'le transfer konuşması yaparken, Trabzonspor şampiyonluk gösterilerini izlediğini, inanılmaz etkilendiğini söyledi. Onun üzerine Fenerbahçe derbisinden sonra sahamızdaki maça seyircinin çok ilgisi olmayınca biraz hayal kırıklığı yaşadı ama bu bir süreçtir. Kendisine de onu anlattık. Daha bir heyecan duyuldukça tribünler daha da dolduracaktır. Kadınlara ve 18 yaş altı çocuklara bir projemiz var. Sembolik bir rakamla onları tribünlerde misafir edeceğiz" dedi.

BONSERVİSİ 45 MİLYON EURO

İngiliz basınında çıkan 'Trabzonspor Onana'nın bonservisi için araştırma yapıyor' şeklindeki haberlere de açıklık getiren Kafkas, "Bonservis bedeli belli zaten, 45 milyon euro civarında. Ama o gün geldiğinde neler olur, hocamız ne düşünür, o önemli. Ancak burada mutlu olduğu sürece şartlar oluştuğu takdirde neden olmasın? Ama zor ihtimal. Şimdiden bu konuda çok büyük ümit vermeye gerek yok. Ben şunu net söyleyebilirim. İnanılmaz 3 tane kalecimiz var. Onları Onana'dan dinlemenizi, bir röportajda sormanızı çok isterim" diye konuştu.

ÖNCELİK MAAŞLARI GÜNÜNDE

Asbaşkan Kafkas ekonomik planlamaya da değinerek, "Onana gibi kalecinin bonservisini elinde bulundurmayı herkes ister. Ama günün şartları önemli. Trabzonspor'un dengeleri önemli. Transferler ekonomik planlama ile yapılır, bizim önceliğimiz oyuncularımızın maaşını ve primlerini gününde ödemek" açıklamasını yaptı.

HEDEFİMİZ HER ZAMAN ZİRVE

Trabzonspor'un şampiyonluk yarışındaki iddiasına ilişkin de Kafkas, "Biz Trabzonspor olarak her zaman zirve mücadelesinde olmalıyız. Ekonomik anlamda onlarla yarışamayabiliriz ama biz her zaman onlara kafa tutarız ve zirve için mücadele ederiz" ifadelerini kullandı.

MUHTEŞEM BİR PROJE

Kafkas, 4 yıl önce yorgun mermi sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı anısına gerçekleştirilen 'Efsanelerle Yeniden' futbol turnuvasına ilişkin emeği geçenlere teşekkür ederek, "Müthiş bir proje. Emir Yuşa kardeşimizi tekrar rahmetle anıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu güzel organizasyonu tertip ettikleri için teşekkür ediyoruz. Biz de Trabzonspor olarak elimizden gelen desteği verdik" dedi.