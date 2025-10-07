CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'a Bouchouari müjdesi! O maçta sahada olacak

Yaz transfer döneminde Fatih Tekke’nin raporuyla kadroya katılan Faslı orta saha Benjamin Bouchouari sakatlığını atlattı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 09:17
Milli aradan sonra sahalara dönmeye hazırlanan genç futbolcu, antrenman performansıyla Fatih Tekke'nin yüzünü güldürdü. İstanbul'da gerçekleştirilen son kontrollerde olumlu rapor alan 23 yaşındaki futbolcu, takımla birlikte idmanlara katılmaya başladı. Bouchouari'nin kısa sürede tam ritmini yakalaması bekleniyor. Genç orta saha oyuncusunun, milli aradan sonra 18 Ekim'de deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giymesi planlanıyor.

SON DAKİKA
