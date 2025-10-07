Trabzonspor'a Bouchouari müjdesi! O maçta sahada olacak

Milli aradan sonra sahalara dönmeye hazırlanan genç futbolcu, antrenman performansıyla Fatih Tekke'nin yüzünü güldürdü. İstanbul'da gerçekleştirilen son kontrollerde olumlu rapor alan 23 yaşındaki futbolcu, takımla birlikte idmanlara katılmaya başladı. Bouchouari'nin kısa sürede tam ritmini yakalaması bekleniyor. Genç orta saha oyuncusunun, milli aradan sonra 18 Ekim'de deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giymesi planlanıyor.
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER