Hakemler operasyon çekiyor

Futboldaki güvensiz ortamı kaldırmak durumundayız, MHK'nın başında kim varsa, kulüplerin içerisinde anlatıp ikna ederek bu süreci götürmek durumda. Kapalı ortamda yürütülecek şey değil. Ben olsam halka kulüplere basına bir şekilde anlatılarak yeni gelişmelerin anlatılması lazım. Biri çıkar derki, elimdeki bu haklısınız geliştirmek için şu akademiyi kurdum. Alt liglerdeki futbolcuları aldım, hakem yapacağım bunlardan, üretmek zorundasın. Futbolu biliyor kondisyonu var, çimde koşmuş darbeyi yemiş. genel durumuna bakarsın akademi kurarsın, eğitirsin. Bir yere getirirsin, bunun bir süreci var. Bu hakem yapısıyla bu işin başına kimi getirirsen getir, nereye gideceği belli. Sahadaki hakem senin değerini belirleyecek olan. Açık ve net söyleyeyim, geçen yıl olanları kimse hakem hatasıyla açıklayamaz. Bana bunu kimse inandıramaz, bunu kim ve niye yaptı. Senaryoyu bilsem gider gereğini yaparım. Hacıosmanoğlu'nun buna izin vermesi için bir sebep yok. Trabzonlu ve Trabzonsporlu. Kendisinin de benim açıklamalarımdan mutlu olma şansı yok. O da bulunduğu ortamda bu sıkıntılarla yaşamak istemez. Doğanın tabiatına ters. Bir gerçek var ki, hakemler bir operasyon çekiyor TFF başkanına. Trabzonspor camiası gerekeni yapmıştı. Arda Kardeşler'in hakemliği ile alakalı konu kapanmıştır. Hak mahrumiyeti farklı bir ceza.